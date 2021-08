Svoboda hrál poprvé v základu a proti Hložkovi. Adamův gól byl extratřída, uznal

„Byl jsem poprvé v základu – a hned proti Spartě, což jsem si náramně užil, za to jsem rád. Ale prohráli jsme, což mě mrzí,“ řekl.

Jeho zážitek umocnilo, že se utkal s kamarádem, sparťanským útočníkem Adamem Hložkem. „Adam je odmala můj nejlepší kamarád,“ potvrdil Antonín Svoboda. „V Brně jsme spolu hráli od čtyř let. Bavili jsme se před zápasem, občas během něj i po něm. A klobouk dolů před tím jeho gólem, to byla extratřída.“

Hložek ve 23. minutě střílel z takových 15 metrů k levé tyči. „Škoda, že s ním nikdo od nás nevystoupil. Byl tam úplně sám,“ podotkl Svoboda. Karvinští vsadili na defenzivní taktiku, takže Svoboda byl na hrotu často osamocený. To ho určitě netěšilo.

Souhrn 3. kola fotbalové ligy

„Není to o tom, že by mě to těšilo, nebo ne. Co řekne trenér, platí,“ odpověděl Svoboda. „Snažil jsem se plnit pokyny, jaké jsem měl. Věděli jsme, že Sparta bude hrát kvalitně zezadu a bude mít skvělou rozehrávku, takže jsem se snažil presovat, vyhrávat souboje, udržet balon.“

Připustil, že by zřejmě šlo na Spartu více zatlačit. „Měli jsme zisky balonu na jejich půlce, dokázali jsme si vytvořit nějaké šance, ale bohužel jsme je neproměnili.“

Pro Svobodu utkání skončilo v 56. minutě, kdy ho vystřídal Michal Papadopulos. „Tondovo střídání nebylo kvůli výkonu, ale z taktických důvodů,“ řekl karvinský trenér Jozef Weber. „Chviličku jsme přemýšleli, že je necháme hrát oba, ale v rozestavení, které jsme měli ve druhé půli, jsme působili sympaticky, takže jsme do něj nesáhli.“

Weber připustil, že zvolili trochu defenzivnější rozestavení. „Ale nechtěli jsme jen bránit,“ upozornil. „Prvních patnáct dvacet minut, možná do toho gólu, se nám to nevedlo. Přece jen jsme pak zvýšili aktivitu.“ Leč střely na branku Karvinským chyběly. „My jsme stříleli, ale buď nad, nebo vedle, nebo pozdě,“ řekl kouč. „Nevím, jestli jsme branku domácích ohrozili, a bez toho je složité na Spartě něco uhrát.“