Netradiční cesta brněnských mladíků: z maturit na zápas vrtulníkem

„Maturita má státem určený termín, takže ten jsme vynechat nemohli. Mohli jsme z Kladna jet autem, ale to bychom přijeli asi 30 nebo 45 minut před začátkem. Zbrojovka to vyřešila tak, že nám objednala vrtulník,“ řekl Pachlopník.

Byl to pro oba hráče bláznivý den. Ráno v osm vyrazili z Brna vlakem, složili didaktický test z angličtiny a vrátili se zpět. Zkouška dopadla úspěšně a cesta taky, zápas už tolik ne. Proti Dukle si zahráli oba, zápas skončil 0:0.

„Nějakým způsobem se na nás celý ten den podepsal, ale určitě to nebylo nic takového, abychom na to sváděli náš výkon,“ pravil 20letý brněnský záložník.

Vrtulníkem letěl poprvé v životě. Růsek i Pachlopník to vzali tak, že jim nic jiného nezbývá. „Já jsem z toho měl respekt, ale nebál jsem se. Tonda říkal, že má strach, i pro něho to však bylo nakonec v klidu. Zážitek to byl pěkný. Letěli jsme zhruba 400 metrů nad zemí většinou nad dálnicí D1,“ líčil Pachlopník. Za hodinu a půl měli cestu za sebou.

Posádku zaskočily jen turbulence, prý větší než v letadle. Z blížícího se zápasu fotbalisté nervózní nebyli, ale kolíbání vrtulníku ve vzduchu jim úplně dobře nedělalo. „Už jsme v tom ale seděli, vystoupit se nedalo. Bavili jsme se s pilotem a ten nás uklidňoval,“ uvedl Pachlopník.

Na druhý den jeli oba do Kladna znovu, tentokrát na zkoušku z českého jazyka. To už nasedli do auta.

V polovině června pak maturitu dokončí – Pachlopník 18. června, tedy opět v den zápasu. Vrtulníkem ale už zřejmě nepoletí, protože Zbrojovka ten den hraje v Hradci Králové a ten je Kladnu blíž než Brno.

„Asi by mi ale přelet nevadil,“ řekl Pachlopník. Růsek, který měl z vrtulníku větší obavy, už podruhé tyto starosti řešit nemusí. Maturitu dokončí až den po utkání v Hradci.