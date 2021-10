Od útočníka Růska čekají v Olomouci víc. Letní posila už šlape na plyn

„Líbí se mi tady moc. Je to závislé na výkonech. Doufám, že půjdou postupně nahoru, protože první zápasy ode mě určitě nebyly ono,“ povídá sebekriticky. „Doufám, že se dostanu do nějaké formy.“

Ne že by ho snad svazovalo třináct milionů korun, které měla Sigma za něj zaplatit, což je na její poměry nevídaná suma, na niž měl výrazně přispět bývalý spolumajitel klubu Josef Lébr. Na tohle nemůže žádný hráč brát zřetel. Leč vytáhlý střelec to ještě nerozbalil, jak na Andrově stadionu očekávají.

„Já od něj čekám hlavně více branek. I v Brně, které nehrálo dobře, jich dal za sezonu sedm. V Sigmě to musí být lepší. Nevím, jestli ještě nepotřebuje čas,“ řekla sigmácká legenda Oldřich Machala před minulým zápasem proti Karviné.



Načež Růsek zareagoval vítěznou trefou už v sedmé minutě.

Trhl se ve vápně od soupeře a na přední tyči z prvního doteku uklidil do sítě střílený přízemní centr křídelníka Zahradníčka. „Zahry to tam dával naslepo, před ním stálo hrozně moc Karvinských, ani nevěděl, co s tím. Nastřelil to tam, vyplavalo to na mě, snažil jsem se jen nastavit placírku a naštěstí to zapadlo do brány,“ radoval se z druhé sezonní trefy v desátém zápase.



Přidat mohl i třetí, jenže ve druhé půli po krásné pobídce Hály utáhl střelu v pokutovém území ke vzdálenější tyči až příliš a těsně minul cíl. „To mě strašně štve, ale co se dá dělat. Chtěl jsem to umístit co nejvíc na zadní tyč, aby na to gólman nedosáhl, a dal jsem to moc.“

Radost olomouckých fotbalistů po úvodním gólu Antonína Růska v utkání proti Karviné.

Trenér Václav Jílek tentokrát Růska nepostavil na hrot, ale pod něj. Což je nejen podle Machaly, ale také Michala Ordoše, další sigmácké ikony, jenž byl typologicky podobným hráčem jako Růsek, jeho ideální pozice. Ordoš zná Růska dobře už jako caparta, neboť oba pochází z Troskotovic. O kvalitách svého nástupce nepochybuje: „Je šikovný a pořád velmi mladý.“



Na hrot, či pod hrot?

Jílek s názorem, že Růskovi více sedí pozice deset, úplně nesouhlasí. „Asi bych to nerozlišoval. Tonda má slušný výběr místa a je komplexnější – dokáže si odskočit, zapojit se do kombinace.“ Kde se cítí sám nejlépe?

„Teď jsem se cítil dobře pod hrotem, i když to nebyl ideální výkon, také jsem měl spoustu zkažených přihrávek. Pavel Zifčák vyhrával dost soubojů, takže jsem sbíral míče pod ním. Některé věci byly dobré, některé špatné,“ přemítal Růsek, jenž má na kontě i dvě asistence.

Faktem je, že Olomouc proti poslední Karviné neukázala svůj ofenzivní potenciál, leč po čtyřech zápasech bez vítězství potřebovala naplno zabrat, aby se jí nejen nevzdálila první pětka, ale také aby se nepřiblížila skupině o záchranu.



„Čtyři zápasy jsme nevyhráli, byl na nás cítit tlak. Nechci říct, že na výsledek, ale nevěřili jsme si teď, neměli jsme výsledky. V tom byl hlavní problém,“ tvrdí Růsek.

Se spoluhráči si moc dobře uvědomoval důležitost klání i s ohledem na náročný los – bitvu v Liberci a dohrávku na Slavii. Pro trenéry Sigmy potvrzení, že tým má dobrý charakter. „Je to úleva. Říkali jsme si celou repre pauzu, že tohle bude strašně důležitý zápas, který nastíní, jak se nám bude teď dýchat. Doufám, že z dalších třech zápasů uděláme nejvíc, co půjde,“ přeje si Růsek.



První zkoušku odolnosti mančaft zvládl, zápas měl pod kontrolou. Po druhém gólu z penalty už zcela.

„Penalta nás uklidnila,“ kývl Růsek. „Strašně složitý zápas. Od nás hrozně bojovný. Chtěli jsme si pohlídat začátek, vstoupit aktivně, to se povedlo. Byli jsme za to odměněni gólem, pak náš tlak trošku opadl. Nechci říct, že jsme se strachovali o výsledek, ale nebylo to ono.“

V Sigmě věří, že se nákladná posila už rozkoukala a rozjede to teď naplno. „Všichni víme, že začátek měl pozvolnější, ale i v tréninku přidává, šlape na plyn. Vrátilo se mu to teď v podobě strašně důležitého gólu. Byl ve hře cítit,“ chválil Jílek. „Mám na něj ještě vyšší nároky, očekávání, ale jsem přesvědčený, že postupem času je bude naplňovat a bude lepší a lepší.“