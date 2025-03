Toníkův návrat. Růsek po dvouletém zranění prodloužil smlouvu v Olomouci

Stávající kontrakt, který podepsal při přestupu z Brna, by mu vypršel v létě. Hned ve své první sezoně patřil Růsek ke klíčovým hráčům Olomouce, před koncem té následující se ale zranil. Návrat po roce nevyšel, bolesti se znovu ozvaly. Až teď to vypadá nadějně. „Bylo to hrozné období, napadaly mě hrozné myšlenky. Doufám, že teď je to na dobré cestě,“ prohlásil Růsek před časem.

„Bojuju o to, abych ještě ve fotbale zůstal. A uvidíme. Bohužel, zranění přišlo asi v nejméně vhodnou dobu. Myslím si, že sezona byla rozjetá dobře. Měl jsem i náznaky nějakých kontaktů od jiných klubů. Ale přišlo zranění a ještě se protáhlo,“ cítil Růsek, který v průběhu zranění i měnil léčbu. A nakonec podstoupil operaci, byť mu lékaři zprvu radili opak.

U fotbalu zůstane minimálně do konce roku. Se Sigmou podepsal novou smlouvu, která ho na Hané udrží minimálně do ledna. Následně klub může uplatnit opci na prodloužení kontraktu.

„Jsme moc rádi, že Toník se po vážném zranění pomalu vrací do zápasového zápřahu. Došli jsme k závěru, že po tak dlouhé pauze bude potřebovat víc času než jen do léta. Věříme, že zdraví už mu bude držet, a že se postupně znovu dostane do co nejlepší formy,“ vysvětlil klubovému webu Sigmy sportovní manažer klubu Ladislav Minář.

Olomoucká posila Antonín Růsek (vpravo) přichází na společné fotografování.

„Jsem rád, že jsme se domluvili na prodloužení. Můžu mít zase o trochu víc času na to, dostat se zpět do formy. Momentálně se cítím dobře, všechno se postupně zlepšuje. Na druhou stranu je znát, že jsem byl dlouho mimo, a že mě čeká ještě kus cesty k úplnému návratu. Ale pevně věřím, že zdravotní problémy už jsou za mnou a můžu se tak plně soustředit jenom na fotbal,“ okomentoval Růsek.

Do Olomouce přišel v létě 2021, dosud naskočil do 58 ligových zápasů, v nich dal deset branek a na devět přihrál. Naposledy se v soutěžním zápase prosadil minulý víkend, když za olomoucké béčko skóroval z penalty do sítě Viktorie Žižkov.