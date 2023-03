Růsek na hrotu Chytila nahradí. Ale ztráta pro Sigmu to bude, říká

Hanáci se s absencí svého nejlepšího střelce popasovali výborně a po šesti remízách v řadě konečně poprvé v jarní části vyhráli. Naznačili, jak by to mohlo vypadat od příští sezony po plánovaném prodeji Chytila do Slavie. Jílek podle očekávání na špici útoku vytáhl technického Antonína Růska, jenž obvykle hrává pod Chytilem. Spolu vytvořili sehranou údernou dvojku. Teď parťáka vpředu nahradil. A znamenitě.

Kromě tradiční krásné asistence se Růsek parádně trefil z hranice vápna, když v plném běhu zalepil dlouhý Slámův pas, otočil se kolem obránce a vypálil. Naplno ukázal, čeho je schopen. Vynikající herní myšlení, technika i střela, do které jej Jílek přitom musí nutit. Pro třiadvacetiletého reprezentačního náhradníka to byl teprve třetí gól v sezoně. Čekal na něj osm kol. „Je to úleva, snad to bude pokračovat.“

Se šesti asistencemi je ovšem čtvrtý mezi ligovými nahrávači. „Vždy jsem byl útočník. Vyměnil bych asistence za góly, těšily by mě více.“

Od gólů je zatím v Sigmě hlavně jeho vrstevník Chytil; v ligovém ročníku skóroval devětkrát. Modří si však pomalu musí zvykat, že Mojma nebude. „I teď chyběl. Je silný v soubojích. Ať budeme hrát jakýkoliv zápas bez něj, ztráta to bude,“ nezastírá Růsek, Jílkova první volba za Chytila. „S Tondou Růskem na špici je to jedna z možností,“ kývl kouč. „Máme i Zifčáka, vrací se Vaněček. Není to jen o Růskovi.“

Na hrotu i načerpá síly

Ale na hrotu mu to slušelo. Možná i více než pod ním. „Nedostával jsem se tolik do hloubky hřiště. Když hrajete na desítce, dostáváte se i při bránění skoro až do vlastního vápna. Někdy jste hráč box to box. Teď to bylo jiné. Mohl jsem na hrotu pošetřit síly a být silnější dopředu,“ porovnával Růsek blízké, a přece vzdálené posty. „Když hrajete těžký zápas, třeba v Plzni, kdy jsme na míči moc nebyli, tak pozice desítky je nepříjemná víc než hrot. Pak jsou zápasy, kdy dominujete, jako proti Budějovicím. Jste častěji na míči a to se hraje lépe na hrotu.“ Jaké měl Růsek hlavní úkoly?

„Potřebovali jsme, aby se udržel v centrálním prostoru, protože z podhrotu má tendence chodit hodně do stran, kde má více volnosti. Měli jsme strach, aby nám pak nechyběl ve finální fázi. Docela to zvládl,“ šetřil Jílek chválou. „Chtěli jsme hrát i hodně za obranou soupeře. Budějovice hrají na velké riziko, napadají, obranná čtyřka je vysoko. Chtěli jsme, aby byl tedy Tonda schopen dostávat se za linii.“

Klaplo to. Pravda, i díky dlouhé hře v početní výhodě, ve které sigmáci nasázeli všechny tři branky.

Pozor, Olomouc tahá šňůru devíti kol bez prohry a s hráči jako Pospíšil, Vodháněl, Růsek, Chytil, a když na to přijde, tak i s Navrátilem či Zorvanem, má velkou sílu dopředu. Na čtvrté místo, které může znamenat poháry, ztrácí jen dva body.

„Moc se o tom nemluví, ale jako kabina bychom na něj určitě chtěli dosáhnout,“ hlásí Růsek. V sobotním domácím utkání proti Mladé Boleslavi se zase zatáhne pod Chytila, který vážně nemusí mít obavy, že by se do sestavy nedostal. Byla by škoda takovou zbraň nevyužívat, dokud to jde.