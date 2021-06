Moje místo je v obraně, v oblibě mám post stopera, říká karvinský Křapka

„Prohráli jsme, ale bylo vidět, že když jsme balon dali na zem, tak jsme si šance vytvořili. Jen škoda, že jsme nějaké nevyužili, nebo je lépe nedohráli. Naopak jsme dostali hloupé góly,“ řekl sedmadvacetiletý bek po prohře s Trenčínem 0:3.

Trenčínský soupeř je v přípravě dále než vy a vaše sestava byla úplně jiná, než bude v lize. Hrálo to roli?

Nebylo to úplně jednoduché, ale poradili jsme si. Jen kdybychom lépe pokryli ten střed ve druhém poločase, to bychom ty dva góly po střelách z prostoru mimo vápno nemuseli dostat.

Nastoupil jste na místě stopera i na krajích obrany. To jsou všechno posty, na nichž můžete nastupovat?

Je to tak. Mohu hrát zprostředka, zprava i zleva. Nevadí mi to. Je na trenérovi, kam mě dá.

Nemáte oblíbený post?

No... Oblíbenější je pro mě stoper, ale hrát na kraji mi nevadí.

Pro Karvinou jste se rozhodl i vzhledem k tomu, že znáte trenéra Jozefa Webera?

Jo, jo. Známe se z Mladé Boleslavi. Hrál jsem pod ním, tak jsem si říkal, že je pro mě lepší, když půjdu někam, kde někoho znám.

Takže v Karviné byste mohl začít znovu pravidelně hrávat?

To uvidíme podle přípravy, jak budu makat. A je na trenérech, koho dají do sestavy. Konkurence v obraně je tady velká a zdravá, což je jen dobře.

Znáte někoho ze spoluhráčů?

Jen ze hřiště, když jsme proti sobě hráli - Šindiho a Jursiče (Šindeláře a Jursu). Jinak jsme se už skamarádili všichni. Není problém.

Jaké jsou vůbec vaše představy o působení v Karviné, když jste dosud působil jen v Čechách?

Beru to jako krok vpřed. Těším se a chci co nejvíce pomoci týmu, abychom byli co nejvýše.

Na první zápas jste klasicky vyfasoval kapitánskou pásku...

Tak to bývá, abych něco přispěl do kasy. Kolik ještě nevím (směje se).