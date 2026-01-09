Chance Liga 2025/2026

Fotbalové přestupy ONLINE: Nová šance pro Kinského? Údajně zaujal West Ham

Autor:
Sledujeme online   16:05
Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Antonín Kinský v brance Tottenhamu chytá střelu Morgana Rogerse. | foto: Reuters

Přestupové okno v Česku

Otevírá se 16. ledna 2026 a skončí 12. února 2026. Přestupy, které před oknem kluby oficiálně oznámily, se tak oficiálně uskuteční až po polovině ledna.

Přestupové okno v zahraničí

Termíny jsou pro země nejlepších evropských lig podobné, zpravidla je ale okno otevřené od začátku ledna do začátku února.

Top přestupy

Nejzajímavější přestupy zimního období 2026
JménoVěkPoziceNárodnostOdkud – kam~ Cena
Antoine Semenyo26záložníkGhanaBournemouth (Anglie) – Manchester City (Anglie)1,6 mld. Kč
Brennan Johnson24záložníkWalesTottenham (Anglie) – Crystal Palace (Anglie)970 mil. Kč
Taty Castellanos27útočníkArgentinaLazio (Itálie) – West Ham (Anglie) 703 mil. Kč
Matteo Guendouzi26záložníkFrancieLazio (Itálie) – Fenerbahce (Turecko)681 mil. Kč
Arnaud Kalimuendo23útočníkFrancieNottingham Forest (Anglie) – Frankfurt (Německo)hostování

Top přestupy české ligy

Nejzajímavější přestupy zimního období 2026
JménoVěkPoziceNárodnostOdkud – kam~ Cena
Matyáš Vojta21útočníkČeskoMladá Boleslav Sparta Praha100 mil. Kč
Martin Jedlička27brankářČeskoViktoria Plzeň Baník Ostravahostování
Patrik Hrošovský33záložníkSlovenskoGenk (Belgie) – Viktoria Plzeň25 mil. Kč
Hamidou Kante21obránceSenegalArtis Brno Slavia Praha49 mil. Kč
Danijel Šturm27křídloSlovinskoNK Celje (Slovinsko) Sigma Olomouc46 mil. Kč
Dario Grgič22záložníkSrbskoŽelezničar Pančevo (Srbsko) Sigma Olomouc10 mil. Kč
Fabijan Krivak20záložníkChorvatskoLokomotiva Záhřeb (Chorvatsko) – Sigma Olomouc61 mil. Kč
Lukáš Sadílek29záložníkČeskoSparta Praha – Górnik Zabrze (Polsko)?
Václav Jurečka31útočníkČeskoRizespor (Turecko) – Baník Ostravavolný hráč
Samuel Isife21obránceNigérieDukla PrahaSlavia Praha?
Vstoupit do diskuse (79 příspěvků)

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los

FC Zlín - AC Sparta Praha

8. 2. • 15:30 • Stadion Letná, Zlín

Koupit
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Fotbalové přestupy ONLINE: Nová šance pro Kinského? Údajně zaujal West Ham

Sledujeme online
Antonín Kinský v brance Tottenhamu chytá střelu Morgana Rogerse.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl,...

Nejdražší přestup mezi českými kluby. Sparta získala útočníka Vojtu z Boleslavi

Matyáš Vojta, posila Sparty z Mladé Boleslavi.

Zrodil se nejdražší přestup mezi českými kluby. Fotbalová Sparta koupila z Mladé Boleslavi útočníka Matyáše Vojtu. Za jedenadvacetiletého mládežnického reprezentanta, který na podzim v lize nastřílel...

Fotbalové přestupy ONLINE: Nová šance pro Kinského? Údajně zaujal West Ham

Sledujeme online
Antonín Kinský v brance Tottenhamu chytá střelu Morgana Rogerse.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

9. ledna 2026  16:05

Martinelli strčil do zraněného hráče. Myslel si, že zdržuje. Jsi idiot, kritizují ho

Brazilský útočník Gabriel Martinelli z Arsenalu (vpravo) čelí atakům hráčů...

Televizní experti mu nadávají do „idiotů“, aktéři na hřišti mají pro jeho chování pochopení. „Hluboce se omlouvám, moc mě to mrzí. Nevěděl jsem, co se Conorovi stalo a že je to tak vážné,“ přispěchal...

9. ledna 2026  15:40

Cítil jsem důvěru, nebojí se Janotka o místo. Teď plánuje zatraktivnit hru

Tomáš Janotka na předzápasové tiskové konferenci před utkání Sigmy s polským...

Možná ještě víc než přestupy se v kancelářích na Andrově stadionu před Vánocemi probírala pozice trenéra Tomáše Janotky. Sigma prohrála pět soutěžních zápasů v řadě, spekulovalo se i o napjatých...

9. ledna 2026  14:40

Plzeň zahájila přípravu výhrou nad Luganem, o tři góly se postaraly posily

Plzeňský útočník Daniel Vašulín v akci proti Karviné.

Plzeňští fotbalisté v úvodním utkání zimní přípravy přestříleli na soustředění ve Španělsku švýcarské Lugano 4:2. Trefila se jedna z nových posil Viktorie obránce Adam Kadlec, po gólu si připsali i...

9. ledna 2026  14:06

Vinícius opět středem pozornosti. Vyhodí tě, vysmál se mu Simeone při potyčce

Vinicius Júnior po zkažené akci v zápase s Atléticem Madrid.

Ani tentokrát neunikl kontroverzi. Během semifinále španělského Superpoháru se Vinícius Jr. z Realu Madrid dostal opakovaně do slovní potyčky s Diegem Simeonem, koučem rivala z Atlétika. A když...

9. ledna 2026  13:48

Hložek se na tréninku Hoffenheimu opět zranil. Je mi ho moc líto, řekl kouč

Útočník Adam Hložek z Hoffenheimu (vlevo) a Serge Gnabry z Bayernu Mnichov

Není to tak dávno, co se z jednoho zranění vykurýroval. A teď je fotbalový útočník Adam Hložek zase mimo hru. Třiadvacetiletý český reprezentant si na tréninku Hoffenheimu poranil levé lýtko....

9. ledna 2026  13:38

Faux pas v Olomouci odčiníme postupem na MS, věří trenérský asistent Rezek

Asistent trenéra Jan Rezek na zahajovacím tréninku Teplic.

Nad nabídkou pokračovat u české fotbalové reprezentace v roli asistenta trenéra Jan Rezek dlouho neváhal. Věří, že si splní sen a bude u toho, až Češi v jarní baráži po dvaceti letech postoupí na...

9. ledna 2026  13:04

Takový hráč se vždycky hodí. Pardubický kouč je z Hlavatého nadšený

Trenér Jan Trousil (Pardubice) během zápasu.

Zatímco kouč pardubických fotbalistů Jan Trousil při prvním tréninku na soustředění v turecké Antalyi mluvil na kameru, opodál se společně s ostatními zrovna protahoval záložník Michal Hlavatý,...

9. ledna 2026  12:47

U Durosinmiho je téměř hotovo, jde z Plzně do Pisy. Je dražší než Šulc či Hranáč

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Největší přestup v historii fotbalové Plzně je takřka hotov. Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi odchází do SC Pisa, italský klub za něj zaplatí téměř čtvrt miliardy korun, dalších až padesát milionů...

9. ledna 2026  11:56

Milimetry od senzace. Budějovický postup přes Piacenzu zastavil dotek sítě

Momentka ze zápasu České Budějovice - Piacenza

Volejbalisté českobudějovického Jihostroje byli ve dvojutkání Poháru CEV proti Piacenze outsidery. Ve středeční domácí odvetě přesto italský velkoklub porazili 3:1. Ale na postup do další fáze...

9. ledna 2026  11:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ve Spartě ho ničila zranění. Hollý si zase zvyká na sever

Dominik Hollý na jabloneckém tréninku

Když vloni v létě po veleúspěšné sezoně odcházel z Jablonce do Sparty, představoval si, jak bude bojovat o základní sestavu. Místo toho se ale slovenský fotbalový záložník Dominik Hollý pral se...

9. ledna 2026  11:22

Sesazený a znovu dosazený Skýpala: Fotbalový Most má sebedestrukční vlohy

Ústí nad Labem, 2. 11. 2024, FK Viagem Ústí nad Labem - Baník Most - Souš,...

Nejdřív revoluce, pak kontrarevoluce, po návratu sesazeného ředitele Jana Skýpaly snad uklidnění. Fotbalový Most má za sebou turbulentní podzim, vnitřní půtky zastínily výsledky týmu trenéra Pavla...

9. ledna 2026  11:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.