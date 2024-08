Třetí nula, navrch skvělý zákrok. Kinský drží Slavii a kouč ho chválí: Velká jistota

„Těžká situace,“ vydechl, když po těsném slávistickém vítězství v Liberci (1:0) ve svítivém dresu dorazil mezi novináře.

„Balon hodně zrychlil,“ popsal momenty před výborným zákrokem. Pak ale jen suše dodal: „Od toho tam přece jsem, abych tým podržel a něco chytil.“

Kinskému se zatím triviální motto daří plnit na sto procent.

Za dvě stě sedmdesát minut v úvodu sezony nedostal žádný gól. Slavia je v lize jediným týmem, který má v úvodu sezony v kolonce inkasovaných branek nulu.

„I vzhledem k tomu, že jsme hráli dvě náročná utkání na venkovní půdě, z toho mám velkou radost,“ navázal trenér Jindřich Trpišovský.

Slavia už má za sebou výjezdy na Slovácko i do Liberce, což jsou pro většinu ligových týmů často zrádné duely. Po bezbrankové remíze na Moravě veze od Nisy vítězství.

„Vstřelený gól na Slovácku je to jediné, co nám k absolutní spokojenosti chybí,“ přiznal Kinský.

Teprve jedenadvacetiletý syn bývalého reprezentačního brankáře je novou slávistickou jedničkou. Cestu do brány mu otevřelo nepříjemné zranění Jindřicha Staňka na Euru v Německu.

Kinský v Edenu mezitím podepsal smlouvu do roku 2026.

„Víme, že představa celého týmu lidí kolem Tondy v čele s jeho tatínkem, který má velké slovo, je přestup do zahraničí,“ podotkl v pořadu Hovory s JT šéf představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Kinského přirovnal k Jágrovi. „Tatínek je takový Jágr senior a Tonda na sobě maká podobně jako slavný hokejista. Nejen s našimi trenéry, ale právě i pod vedením svého otce. V tomhle kontextu jsem rád, že jsme se na podobě smlouvy dohodli. Snem Tondy totiž není chytat ve Slavii, snem je velký zahraniční přestup.“

A za ním si Kinský od útlého věku nekompromisně kráčí.

Patří do mládežnických reprezentací. Ze Slavie, kam přestoupil z Dukly, hostoval v druholigovém Vyškově a naposledy v Pardubicích. Teď chce dokázat, že může být navzdory chybějícím zkušenostem oporou v klubu, který touží po titulu a Lize mistrů.

„Je to pro mě něco nového. Vím, že v dobrých týmech má brankář méně práce, takže musí být plně koncentrovaný na situace, které přijdou,“ říká.

Slávistický brankář Antonín Kinský při utkání v Liberci.

V Liberci jich zatím ze všech tří zápasů v nové sezoně bylo nejvíc. Čelil třem střelám, zatímco v prvních dvou zápasech na Slovácku a proti Českým Budějovicím dohromady jen dvěma.

V pátek se kromě zákroku při šanci Nyarka musel vytáhnout třeba proti Ichovi. Kromě toho byl několikrát v akci při rozehrávce, opět se hojně zapojoval do kombinace zadních řad. A když od něj byl míč zrovna daleko, v chladném deštivém a větrném počasí běhal před svým vápnem tam a zpátky, aby se zahřál.

„Určitě to pro nás tady v Liberci nebylo jednoduché, protože domácí se nebáli hrát a nic nám neulehčili,“ ocenil Kinský soupeře. „Teď už se ale chceme a budeme soustředit na to, co nás čeká ve středu.“

Tedy na třetí předkolo fotbalové Champions League proti belgickému Unionu Saint-Gilloise.

Pro Kinského půjde o pohárovou premiéru.

„Musím říct, že pro tým je Tondova jistota velmi důležitá. Nejen při střelách, do kterých soupeře pouštíme málo, ale třeba i při centrovaných balonech. On i celá obrana musí na takových výkonech stavět a dál je posouvat,“ nabádá trenér Trpišovský.

Ale pozor, opravdové testy pro dosud nepřekonanou slávistickou defenzivu teprve přijdou. Už brzy.