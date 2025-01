Kinský už patří Tottenhamu. Slavia inkasuje miliony a přichází o jedničku

Aktualizujeme 10:13

Půlrok mu stačil na to, aby zaujal i ty nejslavnější adresy. Talentovaný jedenadvacetiletý brankář Antonín Kinský přestoupil z pražské Slavie do londýnského Tottenhamu a stal se dalším českým gólmanem v nejbohatší fotbalové soutěži světa. Do Premier League míří za částku přes čtyři sta milionů, s bonusy by měla přesáhnout půl miliardy korun.