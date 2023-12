Kinského fotbalový podzim: červená, zranění, mononukleóza a první nula

„Začalo se to řetězit,“ povzdechl si Kinský. Původně laboroval s kolenem, nakonec se ale přidaly i pozitivní testy na mononukleózu.

„A ještě zánět v lokti. Když jsem se dozvěděl, že mám problém v krvi, tak jsem se okamžitě snažil podřídit všechno tomu, abych se dal dohromady. Jakmile se krev vyčistila, tak jsem každý den na tréninku odváděl maximum. Chci být v každém zápase,“ vyhlásil Kinský.

Dlouho musel sledovat perfektní výkony kolegy Viktora Budinského, nakonec se ale dočkal. V lize dostal šanci po čtyřech měsících proti Spartě (1:2) a v sobotu si zachytal i proti Liberci.

„Jsem rád, že jsem se nakonec dostal do brány. Děkuji trenérům za šanci,“ vzkázal Kinský.

Pardubice porazily Severočechy 2:0 a Kinský zapsal vůbec první ligovou nulu ve své kariéře. „Táta (rovněž Antonín Kinský) mi ale hned po zápase říkal, že mi jich na něj ještě asi 150 chybí,“ smál se. „Ta výhra pro nás byla extrémně důležitá. Liberec hrál velmi dobře kombinačně, možná byl lepší, ale tři body bereme my. Věděli jsme, že soupeř bude mít v nohách středeční zápas s Bohemkou (0:0) a na konci by mu mohly dojít síly,“ uvažoval Kinský.

Pardubické góly zařídili ve 12. minutě Tomáš Zlatohlávek a v 67. Kryštof Daněk, Kinský je podpořil několika dobrými zákroky. Třeba ve 30. minutě se vytáhl proti parádnímu přímáku Lubomíra Tupty. Míč už směřoval do šibenice.

„V zápase jsem toho jinak moc neměl, ale tohle bylo těžké. Přímáky jsou Tuptovou velkou zbraní, byli jsme domluvení, že jeden hráč půjde pod zeď a ta se pokusí vyskočit co nejvýše. Ve chvíli, kdy ji překopne, tak je pro gólmana těžké se dostat na míč. Chtěl jsem si pokrýt stranu a vědět, že tam gól nedostanu. Když balon vyletěl, tak jsem se odrazil a jsem rád, že to vyšlo,“ těšilo Kinského.

Pardubice tak i díky tomu ukončily čtyřzápasovou sérii proher a před zimní pauzou zase trochu odskočily poslednímu místu.

„Celou sezonu hrajeme poměrně dobře, ale nedařilo se nám dávat góly. Pořád se však snažíme držet svého, nic neměníme a proti Liberci se nám to vrátilo. S tímhle nastavením půjdeme i do jara,“ říkal Kinský, který bude i nadále součástí pardubického kádru. „Řešili jsme to se Slavií a mám v hlavě, že zůstanu tady. Jsem rád, protože v Pardubicích mám skvělé podmínky k tomu, abych se posouval. Přes zimu budu makat a na jaře chci co nejvíc pomáhat týmu,“ dodal.

Herní přípravu Pardubice zahájí 13. ledna v zimní Tipsport lize.