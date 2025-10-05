Netipli byste, že je mu hodně přes sedmdesát. Ročník 1949.
Celý život je doma na Slovácku, v Ostrožské Nové Vsi.
Pan Antonín Jurásek.
Dědeček fotbalových bratrů Sadílkových, jejichž příběh rámuje nedělní 315. pražské derby.
Starší Lukáš patří Spartě a tlačí se po čase zpátky do základní sestavy.
Na o tři roky mladšího Michala spoléhá Slavia, a už když v létě podepisoval smlouvu, tvrdil novinářům, že dědeček bude při derby trpět. Že se možná ani v televizi nepodívá.
Nejsu sparťan ani slávista, su Hradišťák. Kluky mám, kde sú: Bohužel, bohudík.