Zemřel Antonín Juran. Fotbalový tank, zlínská legenda, trenér Slušovic

„Mohl jsem jít, kam jsem chtěl,“ vzpomínal Juran na květen 1970. Stačila jedna sezona v nejvyšší soutěži a o urostlého chasníka se popraly Sparta Praha se Slovanem Bratislava.

„Bydlel jsem v Malenovicích a přijel za mnou nějaký Vrána, který v těchto věcech Spartě pomáhal. Byl to manžel Aleny Ladové, dcery malíře Josefa Lady,“ líčil Juran. „Zazobaný byl velice. Dorazil v mercedesu a to bylo tehdy něco. Druhý den jsem už seděl v Praze u Ježka v kanceláři.“

Jenže Juran nakonec zamířil do Slovanu Bratislava, který rok předtím vyhrál Pohár vítězů pohárů.

Kouče čerstvého československého mistra Michala Vičana ohromil ve vzájemném zápase. Gottwaldov zvítězil 3:1, Juran dal jeden gól, na dva nahrál a Vičan si umínil, že ho musí mít za každou cenu ve svém kádru.

„Slíbili mi o dvacet tisíc korun víc než ve Spartě. Lize v té době navíc vládly slovenské týmy. A lákala mě vidina, že si zahraji Pohár mistrů evropských zemí,“ vysvětloval Juran.

Antonín Juran coby aktivní fotbalista. V roce 1970 nastoupil v dresu Slovanu Bratislava proti Gottwaldovu.

Ve čtvrtek ve věku 79 let zemřel. Kromě krátké roční epizody ve Slovanu byl věrný Zlínu, kde odehrál 13 sezon. V dnešní době těžko představitelné číslo.

„Do Zlína mě to vždycky táhlo,“ přiznal Juran, když v roce 2019 při příležitosti 100 let klubu přebíral ocenění jako jedna z jeho největších legend. Rodák z Blanska s ním zažil vzestupy i pády, zůstal, i když tři roky po vítězství v Československém poháru potupně sestoupil do třetí nejvyšší soutěže.

„S Tondou jsem si tehdy stihl zahrát jako dorostenec. Byla to pro mě fotbalová škola,“ vzpomíná na Jurana trenér Bohumil Páník.

Nejen pro něj byl charismatický útočník na přelomu 60. a 70. let minulého století zlínským fotbalovým idolem. „Vzal si míč na pravém křídle a šel rovnou do brány. Byl jako tank. Nechtěl nikdy prohrávat. Pro vítězství šel na hranici možného. Byl vůdcem na hřišti výkonem i postavou,“ vypráví Páník.

Juran byl nejen výborný hráč, ale také úspěšný trenér. Slušovice v éře všemocného předsedy Františka Čuby vytáhl z 1. B třídy až do druhé nejvyšší federální soutěže. „Nebýt revoluce v roce 1989, určitě bychom postoupili,“ byl přesvědčený Juran.

„Ve Slušovicích hrála spousta individualit, byli jsme divočáci, ale dokázal nás ukočírovat,“ prohodil jeho bývalý slušovický svěřenec a nynější kouč prvoligové Mladé Boleslavi Pavel Hoftych. „Pamatuji si ho jako velkého svéráze. Třeba k nám vždycky mluvil vsedě.“

S typickou cigaretou v koutku úst, se kterou koučoval zápasy, pak Juran dovedl do nejvyšší soutěže Drnovice, Uherské Hradiště a slovenskou Dubnici.

„Dal mi první šanci ve druhé a pak i v první lize,“ podotkl Bronislav Červenka, který bydlel nedaleko něj na Mladcové. A rád na něj vzpomíná. „Tonda byl skvělý člověk, lidový. Trenér, který žil fotbalem. Ke každému hráči přistupoval stejně, lidsky.“

I když nedal na Zlín dopustit, v roce 1999 se s klubem rozkmotřil. Ačkoliv ho zachránil ve svízelné situaci ve 2. lize, novou sezonu nezahájil. „Tragická vzpomínka. Vadilo mi, jakým způsobem se mě zbavili. Oznámili mi to den před zahájením letní přípravy. V životě to nezapomenu. V té době jsem byl strašně zlý na celý Zlín.“

Ránu zahojil až čas, z té doby se ale traduje povedená historka. Juran se živil jako taxikář, a než ho týmu představili, musel odjezdit poslední noční službu. Tři hodiny po půlnoci naložil do vozu dva zlínské hráče, které za pár hodin vítal na ranním tréninku.