Fantiš šel za Csaplárem: Kdyby Zlín trénoval někdo jiný, nebyl bych tady

Na soustředění do Rakouska odjel jako hráč Příbrami, do Česka se ve čtvrtek pozdě večer vrátil Antonín Fantiš už jako posila fotbalistů Fastavu Zlín.



„Proběhlo to hodně rychle. Ani jsem si pořádně nevybalil věci a už jsem jel o hotel dál,“ popisuje sedmadvacetiletý Fantiš bleskový přesun z Uttendorfu do 88 kilometrů vzdáleného Lienzu, kde včera jeho staronový zaměstnavatel zakončil soustředění zápasem proti Lokomotivu Moskva.

Tušil jste, že transfer klapne už v Rakousku?

Čekal jsem, že budu na soustředění s Příbramí déle, nebo až do jeho konce příští úterý. Nakonec jsem přespal jenom z neděle na pondělí. Pak přijelo vedení Zlína a domluvili se za jedno odpoledne. S Příbramí jsem stihl jenom jeden ostřejší trénink.

Pohled Očima Josefa Csaplára „Shodneme se všichni, trenéři, spoluhráči. Je to hráč, který nám pomůže. Znám ho odmala, pak jsem s ním byl rok a půl v Příbrami, takže jsem věděl, do čeho jdeme, jakého hráče přivádíme. Pokud si udrží výkonnost, kterou podal v zápase proti Lokomotivu, tak se máme na co těšit.“ Trenér fotbalistů Zlína

Když jste před dvěma lety opouštěl Zlín, asi byste si nedovedl představit, že se ještě vrátíte, že?

Tenkrát bych tomu nevěřil. Zlín mi neřekl, že už mě nechce. Rozhodl jsem se odejít sám. Bylo čtvrté páté kolo a měl jsem asi čtrnáct minut. Přitom v přípravě jsem odehrál skoro všechno, a najednou nic. Už jsem to nevydržel a řekl jsem, že chci někam na hostování, abych hrál. Nakonec jsem zůstal v Příbrami dva roky.

A tam jste prožil fotbalové obrození. Čím to, že jste se najednou chytil?

Přišel jsem do druhé ligy. Neměl jsem co ztratit. Vrátil jsem se domů mezi lidi, kteří mě mají rádi, s kterými se znám skoro celý život. Užíval jsem si to. Nakonec jsme s Příbramí hráli super fotbal, protože trenér Csaplár to tam dal docela dohromady. Šlapali jsme a dokázali postoupit, což byl velký úspěch, i když hodně kluků přišlo z dorostu a neměli jsme extra velké posily. První ligu jsme začali dobře, ale jako nováček jsme to měli těžké. Sezona byla složitá, ale nakonec jsme se zachránili. Odehrál jsem všechny zápasy bez větších zranění. To mi dodalo hodně sebevědomí.

Načasování vašeho příchodu do Zlína je lepší než před čtyřmi lety, že?Okolnosti jsou pro mě celkově příznivější než tehdy. Předtím jsem byl zraněný, dlouho jsem nehrál. Před čtyřmi lety Zlín postupoval ze druhé ligy po dlouhé době a nikdo nevěděl, co od toho čekat. Teď se z něho stal klub, kam klidně chodí kluci z Prahy, protože je stabilizovaný a má vysoké ambice.

Kdyby netrénoval ve Zlíně Csaplár, asi byste ve Zlíně teď nebyl, že?

Je to tak. Kdyby ve Zlíně trénoval někdo jiný, nebyl bych tady. K Že mě chce, jsem se dozvěděl ke konci sezony. Ale neřešil jsem to. Chtěl jsem mít čistou hlavu, abychom v Příbrami udrželi ligu. Byla by obrovská škoda zase spadnout.

Letní přestupy změny v prvoligových týmech

Trenér Csaplár o vás řekl, že by si vás vzal kamkoliv, kde budete trénovat, že byste byl platný i v bráně. Pamatujete?



Pokud se nepletu, tak to bylo po zápase v Plzni. Jde o to, že ať mě dal doleva, doprava, na hrot, tak jsem se snažil odvést maximum. Myslel to s nadsázkou, ale potěšilo mě to. Pro hráče je důležitá důvěra trenéra. Hráč ji pak musí samozřejmě vracet na hřišti. To jsou spojené nádoby.

Dá se říct, že máte s panem Csaplárem nadstandardní vztah?

Je to tak. V Příbrami jsme zažili úspěch v podobě postupu. Pochopil jsem jeho filozofii, jak chce fotbal dělat. To mě baví. Názor na fotbal nás spojil.

Ve Zlíně jste za dva roky nedal v lize gól. Budete mít větší motivaci ukázat se?

Na úterním tréninku trenér zmiňoval, že jsem ve Zlíně ještě nevstřelil gól. Říkal jsem mu, že jsem nějaké dal, ale za béčko. Jenže to prý nikoho nezajímá. Motivace je velká. Ale nechci, aby mně to svazovalo nohy. Když člověk moc chce, je to někdy kontraproduktivní. Musím věřit, že to zvládnu. Budu dělat všechno pro to, abych pomohl a góly dával, nebo aspoň je připravoval. Abychom vyhrávali a hráli dobrý fotbal.

Zlínští fanoušci nejsou z vašeho příchodu nadšení. Mrzí vás to?

Vím, že to pro mě ve Zlíně nebude minimálně zpočátku jednoduché, že můj příchod haní. Ale teď jsem zdravý, cítím se dobře. Když budu v pohodě, věřím, že to vrátím zlínskému fotbalu, jako jsem to vrátil teď Příbrami.

Trenér Csaplár vás využíval na různých postech. Přicházíte jako útočník?Už když jsem byl poprvé ve Zlíně, tak jsem byl útočník nebo podhrotový hráč. V Příbrami jsem paradoxně odehrál nejvíce zápasů na kraji. Na hrot jsem šel až po nešťastném zranění Mirka Slepičky. V útoku jsem raději. Ale když mě trenér postaví kamkoliv jinam, budu se snažit podat nejlepší výkony.

Co říkáte na to, jak se za ty dva roky proměnil zlínský tým?

Jasně, odešli zahraniční kluci Vukadinovič, Živulič, Gajič, Traoré... Ale když to vezmu z pozice českých hráčů, tak jádro týmu se nezměnilo. Je velká výhoda, že se vracím do známého prostředí. I ve městě jsem si udělal nějaké známé. Ještě potřebuji najít bydlení. Do starého nepůjdeme. Dítě vyrostlo, potřebujeme něco se zahradou nebo s terasou.