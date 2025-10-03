Chance Liga 2025/2026

Birmančevič vyhrál zářijovou anketu ve fotbalové lize, trenérům vládl Kozel

Autor: ,
  13:11
Hráčem září se v první fotbalové lize stal srbský křídelník Sparty Veljko Birmančevič. Mezi trenéry zvítězil Luboš Kozel z Jablonce. Výsledky zveřejnila Ligová fotbalová asociace (LFA), která tradiční anketu pořádá.

HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou penaltu, kterou rozhodl šlágr fotbalové ligy proti Plzni. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Birmančevič se trefil v každém ze tří zářijových kol. Vítěznou brankou na 2:1 rozhodl šlágr s plzeňskou Viktorií, gólem pomohl také k jasnému vítězství 3:0 na horké půdě Baníku Ostrava. Jen trefa v Hradci Králové k bodům nevedla, Pražané tam utrpěli zatím jedinou ligovou porážku v probíhajícím soutěžním ročníku.

Letenský křídelník zářijovým triumfem navázal na prvenství Albiona Rrahmaniho ze srpna. Birmančevič zapsal už pět gólů a v tabulce ligových střelců mu společně s Rrahmanim a olomouckým Danielem Vašulínem patří třetí příčka průběžného pořadí.

V anketě Birmančevič předčil jabloneckého útočníka Jana Chramostu a záložníka Aleše Čermáka z Bohemians Praha 1905.

Trenér jabloneckých fotbalistů Luboš Kozel

Mezi trenéry uspěl kouč Kozel, jehož Jablonec byl v září stoprocentní a během ligového ročníku dosud ani jednou neprohrál. Severočeši jsou na třetí příčce tabulky se stejným ziskem jako druhá Slavia a na vedoucí Spartu ztrácejí jen bod. Jablonečtí společně s mistrovskou Slavií jako jediní drží neporazitelnost v soutěži.

Kozel v hlasování porazil Radoslava Kováče z Liberce a Jaroslava Veselého z Bohemians.

V anketě LFA určují novináři svými hlasy trojici adeptů na hráče a trenéra měsíce, z níž pak fanoušci vyberou vítěze obou kategorií.

Vstoupit do diskuse

11. kolo

Kompletní los

10. kolo

5. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 10 8 1 1 22:10 25
2. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
3. FK JablonecJablonec 10 7 3 0 16:6 24
4. FC ZlínZlín 10 5 2 3 13:11 17
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 4 3 3 17:10 15
6. MFK KarvináKarviná 10 5 0 5 16:14 15
7. FC Slovan LiberecLiberec 10 4 3 3 15:13 15
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 4 2 3 9:10 14
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 3 4 14:16 12
11. FC Baník OstravaOstrava 10 2 3 5 7:12 9
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 2 2 5 15:24 8
13. FK Dukla PrahaDukla 10 1 4 5 7:14 7
14. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 3 6 6:13 6
15. FK TepliceTeplice 10 1 3 6 9:17 6
16. FK PardubicePardubice 10 0 4 6 9:20 4
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek....

Javorový list, orel a modrá hvězda jako tři vlny. Trionda, míč pro fotbalový šampionát

Mezinárodní fotbalová federace FIFA představila oficiální míč pro mistrovství světa 2026. Dostal název Trionda a design je inspirován hostiteli turnaje, který se poprvé bude konat ve třech zemích....

3. října 2025  13:17

Birmančevič vyhrál zářijovou anketu ve fotbalové lize, trenérům vládl Kozel

Hráčem září se v první fotbalové lize stal srbský křídelník Sparty Veljko Birmančevič. Mezi trenéry zvítězil Luboš Kozel z Jablonce. Výsledky zveřejnila Ligová fotbalová asociace (LFA), která...

3. října 2025  13:11

Spáčil po Malmö: Byl to náš večer, jsem rád, že jsme napravili minulý zápas

V úvodním utkání na hřišti maďarského Ferencvárose v sestavě fotbalistů Plzně chyběl, Karel Spáčil si tak svůj premiérový start v Evropské lize připsal až při čtvrtečním domácím duelu proti Malmö.

3. října 2025  12:40

Sparta se v poháru představí v Brně proti Artisu, Slavia ve Zlíně. Plzeň má Nové Sady

Sparťanští fotbalisté, finalisté posledního ročníku, se o postup do čtvrtfinále domácího poháru utkají v Brně s druholigovým Artisem. Úřadující ligoví mistři slávisté se představí ve Zlíně. Divizní...

3. října 2025  10:29,  aktualizováno  11:08

Exemplární trest! Trenér, který napadl sudího, má nevídanou stopku na pět let

Bez milosti. Exemplární tresty padly v případu trenéra, který při zápase dorostenecké soutěže chytil pod krkem začínajícího rozhodčího Dominika Svobodu. Disciplinární komise Ústeckého krajského...

3. října 2025  11:05

Ještě jsem tady, zdůraznil sparťan Sadílek. Zazářil a přitom nečekal, že bude v sestavě

Bylo na něm vidět, jak je šťastný. Jeho oči jakoby říkaly: „Jo, tohle jsem potřeboval.“ Sparťanský fotbalista Lukáš Sadílek se zaskvěl v pohárovém utkání proti Shamrocku Rovers (4:1), byl u tří gólů...

3. října 2025  8:59

Jak se zabydluje Beran: Tlak kvůli cenovce nevnímám, asi budu muset víc střílet

Od našeho zpravodaje v Itálii Jeho přestupem vyslali lize jasný vzkaz. Máme peníze a nebojíme se nakupovat. Fotbalová Sigma si pořídila šikovného záložníka Michala Berana za bezmála 75 milionů korun, čímž setsakramentsky...

3. října 2025  7:59

Valenta pomohl Plzni k výhře a pak sledoval mobil. Čekáme miminko, hlásil

Měl radost z výsledku i z povedeného zápasu. Ale hned po něm záložník plzeňských fotbalistů Matěj Valenta ladil mobilní telefon a netrpělivě čekal na zprávy z porodnice. „V nejbližších hodinách...

3. října 2025  6:59

Spokojený Priske: Skoro perfektní zápas. Porazit Trpišovského? Jde o kluby, ne o nás

Nervovat se tentokrát nemusel. Už během zápasu se na lavičce párkrát pousmál, pak si naplno užil děkovačku a pod kotlem v euforii švihal rukama. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, má za sebou...

3. října 2025

Fiorentina - Olomouc 2:0, domácí si zápas pohlídali, pojistku ale přidali až v závěru

Poprvé v klubové historii hráli ve skupinové fázi některého z evropských pohárů. Olomoučtí fotbalisté v úvodním duelu Konferenční ligy padli 0:2 na Fiorentině. S nulou vydrželi půl hodiny, než skóre...

2. října 2025  23:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kouč Malmö kritizoval rozhodčího v Plzni: Jako by domácí měli o hráče navíc

Ke konci už mu v poli zbylo po dvou červených kartách jen devět svěřenců. Dva musel navíc vynuceně střídat už v úvodu. Není divu, že byl kouč švédského Malmö po porážce 0:3 v Plzni rozladěný....

2. října 2025  23:12

Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín

Sparťanští fotbalisté základní část Konferenční ligy začali vítězstvím. V repríze loňského souboje o Champions League porazili irský Shamrock Rovers přesvědčivě 4:1. U tří branek byl středopolař...

2. října 2025  22:48,  aktualizováno 

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.