Birmančevič vyhrál zářijovou anketu ve fotbalové lize, trenérům vládl Kozel

Birmančevič se trefil v každém ze tří zářijových kol. Vítěznou brankou na 2:1 rozhodl šlágr s plzeňskou Viktorií, gólem pomohl také k jasnému vítězství 3:0 na horké půdě Baníku Ostrava. Jen trefa v Hradci Králové k bodům nevedla, Pražané tam utrpěli zatím jedinou ligovou porážku v probíhajícím soutěžním ročníku.
Letenský křídelník zářijovým triumfem navázal na prvenství Albiona Rrahmaniho ze srpna. Birmančevič zapsal už pět gólů a v tabulce ligových střelců mu společně s Rrahmanim a olomouckým Danielem Vašulínem patří třetí příčka průběžného pořadí.
V anketě Birmančevič předčil jabloneckého útočníka Jana Chramostu a záložníka Aleše Čermáka z Bohemians Praha 1905.
Mezi trenéry uspěl kouč Kozel, jehož Jablonec byl v září stoprocentní a během ligového ročníku dosud ani jednou neprohrál. Severočeši jsou na třetí příčce tabulky se stejným ziskem jako druhá Slavia a na vedoucí Spartu ztrácejí jen bod. Jablonečtí společně s mistrovskou Slavií jako jediní drží neporazitelnost v soutěži.
Kozel v hlasování porazil Radoslava Kováče z Liberce a Jaroslava Veselého z Bohemians.
V anketě LFA určují novináři svými hlasy trojici adeptů na hráče a trenéra měsíce, z níž pak fanoušci vyberou vítěze obou kategorií.