Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

Jsou to už takřka čtyři měsíce, co se při zápase Sparty s Teplicemi ve čtvrtfinále fotbalového poháru poprali přímo na tribuně domácí fanoušci. Policie teď oznámila, že pátrá po jejich totožnosti.

Před dvěma týdny hlásil na předsezonní tiskové konferenci trenér fotbalové Olomouce Tomáš Janotka, že by ještě rád do klubu přivedl křídelníka a útočníka. Povedlo se. Hanáci oba posty zacelili muži z...

Ať nemá Ztracený koncert! žádá Habanec divácký rekord. Zbrojovce věští 90 bodů

Tři zápasy, devět bodů. Fotbalové Ústí nad Labem nebrzdí a snový vpád nováčka do druhé ligy trochu zaskočil i jeho trenéra Svatopluka Habance. „Nečekal to nikdo, ale takové to plácání po zádech, to...