Chance Liga 2025/2026

Únorovou hvězdou ve fotbalové lize je sparťan Haraslín, trenérům vládl Skuhravý

Autor: ,
  12:40
Anketu o hráče měsíce v první fotbalové lize v únoru opanoval kapitán pražské Sparty Lukáš Haraslín, který v jarní části sezony vstřelil už šest branek. Nejlepším trenérem byl v úvodním vydání ankety po zimní přestávce zvolen Roman Skuhravý ze Slovácka. LFA oznámila výsledky v tiskové zprávě.

Sparťanský útočník a kapitán Lukáš Haraslín oslavuje vstřelenou branku. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

První liga má za sebou na jaře pět kol, do hlasování za únor se započítávaly i zápasy, které se hrály 31. ledna a 1. března. Haraslín se po zimní přestávce dostal do výborné formy a skóroval ve čtyřech z pěti ligových duelů, dvakrát zaznamenal po dvou brankách.

Devětadvacetiletý slovenský křídelník má v sezoně nejvyšší soutěže na kontě 10 gólů a z druhého místa tabulky kanonýrů ztrácí čtyři trefy na vedoucího Tomáše Chorého ze Slavie.

Právě útočníka červenobílých a jabloneckého brankáře Klemena Mihelaka v hlasování fanoušků porazil. O víkendu čeká Haraslína derby na Slavii, na kterou Sparta ztrácí z druhé příčky v tabulce sedm bodů.

Mezi trenéry hlasující nejvíce ocenili zlepšení Slovácka pod Skuhravým. Jedenapadesátiletý kouč, který převzal celek z Uherského Hradiště v polovině listopadu, předčil za únor Jindřicha Trpišovského ze Slavie a Briana Priskeho ze Sparty.

Trenér Roman Skuhravý vystoupil na tiskové konferenci fotbalového klubu 1. FC Slovácko.

Skuhravý získal se Slováckem v pěti jarních kolech osm bodů za dvě vítězství a remízy. V posledních dvou zápasech tým z Uherského Hradiště vyhrál shodně 2:0 a na 14. místě tabulky ztrácí bod na třinácté Pardubice.

V anketě LFA určují novináři svými hlasy trojici adeptů na hráče a trenéra měsíce, z níž pak fanoušci vyberou vítěze obou kategorií. Vedle toho asociace vyhlašuje i nejlepší za celou sezonu.

25. kolo

24. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 24 13 6 5 31:23 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 24 12 6 6 42:31 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 24 10 7 7 37:24 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 24 10 6 8 24:22 36
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
8. MFK KarvináKarviná 24 10 2 12 35:40 32
9. FC ZlínZlín 24 8 7 9 29:29 31
10. FK TepliceTeplice 24 6 8 10 24:30 26
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 24 7 5 12 20:30 26
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 24 5 8 11 32:47 23
14. 1. FC SlováckoSlovácko 24 5 7 12 18:29 22
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 24 2 9 13 14:36 15
Nejstarší slávista: Po zápase jsme chodili na víno. A derby? Takhle vyhrocené nebylo

Jiří Nedvídek.

V únoru mu bylo pětadevadesát let. Narodil se ve stejný den jako Josef Masopust: 9. února 1931. „I svatbu jsme měli s Pepikem ve stejném roce. Před 70 lety. Jen já na rozdíl od něj nevyhrál Zlatý...

6. března 2026

Messi se v Bílém domě setkal s Trumpem. Je to pro mě velká pocta, vítal prezident

Americký prezident Donald Trump vítá v Bílém domě fotbalisty Interu Miami,...

Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi se setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Do Bílého domu dorazil s Interem Miami v rámci oslav titulu v zámořské soutěži MLS.

6. března 2026  11:21

S Baníkem bych se rád utkal až ve finále, přeje si karvinský brankář Neuman

Karvinský brankář Vladimír Neuman krotí míč.

Na pořádnou příležitost v první lize brankář Vladimír Neuman čeká už šest let. To v ní měl premiéru, leč za tu dobu byl v karvinské brance jen dvacetkrát. „Rád bych se z pozice dvojky vyhoupl i výš,...

6. března 2026  10:58

Soumrak Tottenhamu. Tři góly za 12 minut, červená karta a přiblížení se sestupu

Výmluvné gesto zmaru Conora Gallagha z Tottenhamu, který je v hluboké krizi.

Tahle krize nekončí. Fotbalisté Tottenhamu ve 29. kole Premier League prohráli ve čtvrtek večer na půdě Crystal Palace 1:3 a na sestupové příčky mají dál pouze jednobodový náskok. V londýnském derby...

5. března 2026  20:56,  aktualizováno  23:23

„Pan trenér Hapal“ dostal pokutu. Nesměl být na lavičce, zaplatí dvacet tisíc korun

Pavel Hapal (vpravo) na ostravském letišti před odletem k zápasu Konferenční...

V předminulém ligovém kole měl trenér fotbalové Sigmy Tomáš Janotka trest za žluté karty. A tak zápas v Teplicích (3:1) odkoučoval jeho asistent Ivo Gregovský. Na lavičce měl ale velkou oporu – Pavla...

5. března 2026  22:46

Pohár je pryč, forma gólmana taky. Jsem nazlobený, titul byl cíl, připustil Hyský

Trenér Plzně Martin Hyský udává pokyny Ladrovi.

Něco takového fotbalisté Viktorie Plzeň už dlouho nezažili. O víkendu prohráli v lize ve Zlíně 0:3, načež po stejném výsledku ve čtvrtek vypadli ze čtvrtfinále domácího poháru v Karviné... „Jsem...

5. března 2026  20:48

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

5. března 2026  16:55,  aktualizováno  19:27

Alégué bude pykat za úder hlavou. Trest po chybném vyloučení komise nezrušila

Jablonecký Alexis Alégué před Giglim Ndefem ze Slovácka.

Jablonecký fotbalista Alexis Alégué si pět soutěžních zápasů nezahraje. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) kamerunského útočníka potrestala za vyloučení po ligovém utkání na...

5. března 2026  18:02

