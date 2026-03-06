Únorovou hvězdou ve fotbalové lize je sparťan Haraslín, trenérům vládl Skuhravý

První liga má za sebou na jaře pět kol, do hlasování za únor se započítávaly i zápasy, které se hrály 31. ledna a 1. března. Haraslín se po zimní přestávce dostal do výborné formy a skóroval ve čtyřech z pěti ligových duelů, dvakrát zaznamenal po dvou brankách.
Devětadvacetiletý slovenský křídelník má v sezoně nejvyšší soutěže na kontě 10 gólů a z druhého místa tabulky kanonýrů ztrácí čtyři trefy na vedoucího Tomáše Chorého ze Slavie.
Právě útočníka červenobílých a jabloneckého brankáře Klemena Mihelaka v hlasování fanoušků porazil. O víkendu čeká Haraslína derby na Slavii, na kterou Sparta ztrácí z druhé příčky v tabulce sedm bodů.
Mezi trenéry hlasující nejvíce ocenili zlepšení Slovácka pod Skuhravým. Jedenapadesátiletý kouč, který převzal celek z Uherského Hradiště v polovině listopadu, předčil za únor Jindřicha Trpišovského ze Slavie a Briana Priskeho ze Sparty.
Skuhravý získal se Slováckem v pěti jarních kolech osm bodů za dvě vítězství a remízy. V posledních dvou zápasech tým z Uherského Hradiště vyhrál shodně 2:0 a na 14. místě tabulky ztrácí bod na třinácté Pardubice.
V anketě LFA určují novináři svými hlasy trojici adeptů na hráče a trenéra měsíce, z níž pak fanoušci vyberou vítěze obou kategorií. Vedle toho asociace vyhlašuje i nejlepší za celou sezonu.