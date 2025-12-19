Chance Liga 2025/2026

Vojta zářil v prosinci na hřišti, trenéra Trousila zviditelnily pardubické výhry

  9:52
Nejlepším hráčem prosince v první fotbalové lize se stal mladoboleslavský útočník Matyáš Vojta. Nejlepším trenérem byl v anketě Ligové fotbalové asociace před zimní přestávkou zvolen pardubický kouč Jan Trousil, jenž s týmem vyhrál v nejvyšší soutěži tři kola po sobě. LFA vyhlásila výsledky v tiskové zprávě.

Matyáš Vojta střílí gól ve 43. minutě v zápase proti Hradci Králové. | foto: ČTK

V prosinci se tentokrát odehrála jen dvě kola. Vojta v hlasování fanoušků předčil slávistického středopolaře Lukáše Provoda a zlínského záložníka Stanislava Petrutu. Jedenadvacetiletý útočník prožil mimořádně povedený závěr podzimu a v prosincových dvou zápasech si připsal gól a dvě asistence.

Navíc skóroval i v předchozích dvou ligových duelech na konci listopadu. Vojta je druhým mladoboleslavským vítězem ankety o hráče měsíce v této sezoně, za červenec triumfoval záložník David Pech.

Pardubický kouč Jan Trousil slaví gól na Spartě.

Trousil s Pardubicemi po třech ligových výhrách po sobě poskočil na průběžné 11. místo tabulky. V prosinci Východočeši v regionálním derby zdolali Hradec Králové 1:0 a zvítězili 4:1 v Ostravě. Na konci listopadu navíc šokovali triumfem 4:2 na Spartě. Trousil v hlasování fanoušků porazil slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského a karvinského kouče Marka Jarolíma.

V anketě LFA určují novináři svými hlasy trojici adeptů na hráče a trenéra měsíce, z níž pak fanoušci vyberou vítěze obou kategorií. Jarní část první ligy po zimní přestávce začne na přelomu ledna a února.

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
