V prosinci se tentokrát odehrála jen dvě kola. Vojta v hlasování fanoušků předčil slávistického středopolaře Lukáše Provoda a zlínského záložníka Stanislava Petrutu. Jedenadvacetiletý útočník prožil mimořádně povedený závěr podzimu a v prosincových dvou zápasech si připsal gól a dvě asistence.
Navíc skóroval i v předchozích dvou ligových duelech na konci listopadu. Vojta je druhým mladoboleslavským vítězem ankety o hráče měsíce v této sezoně, za červenec triumfoval záložník David Pech.
Trousil s Pardubicemi po třech ligových výhrách po sobě poskočil na průběžné 11. místo tabulky. V prosinci Východočeši v regionálním derby zdolali Hradec Králové 1:0 a zvítězili 4:1 v Ostravě. Na konci listopadu navíc šokovali triumfem 4:2 na Spartě. Trousil v hlasování fanoušků porazil slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského a karvinského kouče Marka Jarolíma.
V anketě LFA určují novináři svými hlasy trojici adeptů na hráče a trenéra měsíce, z níž pak fanoušci vyberou vítěze obou kategorií. Jarní část první ligy po zimní přestávce začne na přelomu ledna a února.