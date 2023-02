Anketa klubů o videu: Správný směr, ale... Ať se fotbal inspiruje u jiných sportů

Neexistuje v lize snad jediný tým, který by za více než pět let fungování videa v Česku některý z verdiktů nenaštval. V unikátní anketě se přesto kluby shodují: „VAR je především pomocník.“ Co sudím při používání technologie vyčítají? Co by chtěly zlepšit? A čím by se video ve fotbale mohlo inspirovat u jiných sportů?