Skvělé akce i červené karty. Preciado opustil Spartu a přestoupil do Brazílie

  22:26
Ángelo Preciado bavit a někdy i štvát fanoušky sparťanských fotbalistů už nebude. Sedmadvacetiletý ekvádorský reprezentant přestupuje do Atlético Mineiro, slavný brazilský klub z Belo Horizonte zaplatí v přepočtu asi sto milionů korun. „Ángelo, děkujeme za tvé výkony v rudém dresu. Hodně štěstí v Brazílii,“ oznámila Sparta.
Angelo Preciado v utkání s Rigou.

Angelo Preciado v utkání s Rigou. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Peruánský křídelník Joao Grimaldo (vlevo) v souboji se sparťanským obráncem...
Angelo Preciado objímá autora prvního gólu Johna Mercada.
Sparťanský wingbek Angelo Preciado s míčem před Jáchymem Šípem z Olomouc
Jan Trédl u míče (Pardubice) stíhaný Angelem Preciadem ze Sparty.
23 fotografií

Spartou opouští hráč základní sestavy.

Odchází jedna z velkých opor, jeden z nejlepších krajních hráčů v lize. Když mu zápas sedl a bavil, byl nezastavitelný. Rychlý, hbitý, šikovný s míčem, jeden z mála, kterému nedělal problém obejít protivníka.

Ale také odchází jedna z největších slabin Sparty. Nikdy nevíte, co vám na hřišti vyvede. Někdy až pasivní přístup k plnění defenzivních úkolů, laxnost, týmová neodpovědnost či občasné excesy v soubojích.

Přišel v září 2023 z Genku v přepočtu za padesát milionů korun, Sparta ho pouští se ziskem, mluví se až o dvojnásobku odstupného.

V Ekvádoru vyrůstal v hlavním městě v klubu CD América Quito, poté působil v prvoligovém Independiente del Valle, odkud se v lednu 2021 vydal do Evropy. V Belgii nastoupil do sedmdesáti zápasů, zahrál si Evropskou ligu a po dvou a půl letech přestoupil do Sparty.

Ve své první sezoně se parádně předvedl především v Evropské lize, dal dvě branky ve vyřazovací fázi proti Galatasaray Istanbul a zaujal i zahraniční skauty. V domácí soutěži to úplně ideální nebylo, za oplácení vyfasoval dvě červené karty proti Slavii a Mladé Boleslavi. Většinu minulé sezony promarodil se zraněným kolenem.

V té současné měl největší vytížení během svého sparťanského působení, na podzim odehrál třiadvacet utkání z třiatřiceti, rozhodl důležitý duel Konferenční ligy na Legii Varšava, k tomu připsal sedm asistencí.

Na pravé straně dostával přednost před zkušeným Pavel Kadeřábkem, který je po jeho odchodu volbou číslo jedna, je však odlišným typem fotbalisty.

Angelo Preciado objímá autora prvního gólu Johna Mercada.

Během reprezentačních přestávek Preciado odlétal do Jižní Ameriky, za Ekvádor už nasbíral jedenapadesát startů, ale poté obvykle do nejbližšího ligového utkání kvůli dlouhému cestování od první minuty nenastupoval.

Ve Spartě působí jeho třiadvacetiletý krajan John Mercado, který přišel loni v létě z portugalské ligy, a na podzim měl zajímavou bilanci pěti branek a tří asistencí.

Nezůstane jediným Jihoameričanem v kádru, Spartu před pár dny získala peruánského křídelníka Joaoa Grimalda, který v loňském roce z Partizanu Bělehrad hostoval v Rize a proti Spartě nastoupil v závěrečném předkole Konferenční ligy.

20. kolo

19. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Schranz prodloužil smlouvu

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Opil se a koupil klub, teď vyřadil obhájce. Asi vezmu celý tým na Ibizu, žertuje boss

Fanoušci a hráči Macclesfieldu slaví na hřišti historické vítězství nad Crystal...

Před šesti lety najel Robert Smethurst na poněkud zvláštní denní režim. Vydělal parádní peníze prodejem úspěšné aplikace, ale nevěděl, co se životem dál. Proto pravidelně ve dvě hodiny odpoledne...

Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých...

Real mění trenéra. Alonso skončil po prohře v Superpoháru, nahradí jej Arbeloa

Xabi Alonso diriguje hráče Realu.

Všechno nabralo rychlý spád. U fotbalistů Realu Madrid po necelých osmi měsících skončil trenér Xabi Alonso. Španělský klub den po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou uvedl, že se se...

Výhra potěší, ale nedávám jí velkou váhu. Trpišovský o přípravě, Chamovi či Barce

Trenér Jindřich Trpišovský sledoval přípravný zápas Slavie proti Karlsruhe z...

Potěšil ho obrat ve výsledku, první vítězství v přípravě, návrat Oscara po zranění i výkon Chama. „A teď už máme v hlavě Barcelonu,“ říká Jindřich Trpišovský. Trenér slávistický fotbalistů hodnotil...

16. ledna 2026  22:21

Slavia v závěru rozhodla generálku s Bergenem, Sparta podlehla Malmö

Sparťanský útočník Albion Rrahmani v přípravném utkání v Marbelle proti Malmö.

Sparťanští fotbalisté ve svém prvním ze dvou utkání na soustředění ve Španělsku neskórovali a Malmö, které před rokem a půl vyřadili v play off Ligy mistrů, podlehli 0:1. V závěru se na hřiště dostal...

16. ledna 2026  17:56,  aktualizováno  19:30

Olomouc čeká cesta do Švýcarska. V play off Konferenční ligy vyzve Lausanne

Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.

Z nabízené dvojice dostali toho přijatelnějšího soupeře. Olomoučtí fotbalisté v předkole play off Konferenční ligy vyzvou švýcarské Lausanne. Úvodní utkání je na programu 19. února v Olomouci, odveta...

16. ledna 2026  12:19,  aktualizováno  14:08

Role SLO v českém fotbale roste. Posílila ji nová smlouva LFA s policií

Fanoušci Sparty se shromažďují na Staroměstském náměstí, odkud se vydají na...

Významné posílení role Supporter Liaison Officerů (SLO), zjednodušeně prostředník či koordinátor mezi klubem a fanoušky, přináší nová smlouva Ligové fotbalové asociace (LFA) s Policií ČR. „Role SLO...

16. ledna 2026  12:56

Legendy přes palubu. Kdo bude lídr? Sigma přišla o hecíře, dříče i hlas v kabině

Kapitán olomouckých fotbalistů Radim Breite s trofejí pro vítěze MOL Cupu.

Po kapitánovi odchází z fotbalové Sigmy další stěžejní článek týmu. Jan Navrátil bezesporu zaslouží označení olomoucká legenda, vždyť se Sigmou vyhrál oba tituly v tuzemském poháru. V pětatřiceti...

16. ledna 2026  10:27

Hru o záchranu jsem nečekal, říká Šancl. Do Baníku šel původně za Hapalem

Jedna z ostravských posil, záložník Filip Šancl (vpravo), sleduje míč, za nímž...

Před rokem Filip Šancl přestoupil z Jihlavy do Slavie Praha, odkud zamířil na hostování do Pardubic. A v září mu šéfové Slavie umožnili přestup do ostravského Baníku. K jeho týmu se připojil v...

16. ledna 2026  9:13

Horváth & syn v Mostě: Nemám maturitu z trénování vlastních dětí, ale těším se

Mostecký trenér Pavel Horváth a jeho syn Patrik.

Dycky Most? Dycky Horváth! Bývalý český fotbalový reprezentant Pavel Horváth si jako trenér přivedl ze Slavie do Baníku svého čerstvě plnoletého pokračovatele rodu Patrika. Na spojenectví otec & syn...

16. ledna 2026  6:39

Plzeň se na Porto naladila výhrou nad Sönderjyske, má ale potíže se stopery

Plzeňský obránce Merchas Doski.

Fotbalisté Plzně zvítězili na závěr soustředění ve Španělsku v přípravném utkání nad Sönderjyske 3:1 a úspěšně zvládli generálku na zápas Evropské ligy s FC Porto. V úvodním dějství se za Viktorii...

15. ledna 2026  17:45,  aktualizováno  20:54

Podmínka za napadení ředitele stadionu Galatasaraye. Fotbalisté Fenerbahce pykají

Mert Hakan Yandas

Dva fotbalisté tureckého Fenerbahce Jayden Oosterwolde a Mert Hakan Yandas byli odsouzeni na 16 měsíců do vězení s podmínkou za napadení ředitele stadionu Galatasaraye v květnu roku 2024 po tradičně...

15. ledna 2026  17:34

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Schranz prodloužil smlouvu

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

15. ledna 2026  16:57

