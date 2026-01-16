Spartou opouští hráč základní sestavy.
Odchází jedna z velkých opor, jeden z nejlepších krajních hráčů v lize. Když mu zápas sedl a bavil, byl nezastavitelný. Rychlý, hbitý, šikovný s míčem, jeden z mála, kterému nedělal problém obejít protivníka.
Ale také odchází jedna z největších slabin Sparty. Nikdy nevíte, co vám na hřišti vyvede. Někdy až pasivní přístup k plnění defenzivních úkolů, laxnost, týmová neodpovědnost či občasné excesy v soubojích.
Přišel v září 2023 z Genku v přepočtu za padesát milionů korun, Sparta ho pouští se ziskem, mluví se až o dvojnásobku odstupného.
V Ekvádoru vyrůstal v hlavním městě v klubu CD América Quito, poté působil v prvoligovém Independiente del Valle, odkud se v lednu 2021 vydal do Evropy. V Belgii nastoupil do sedmdesáti zápasů, zahrál si Evropskou ligu a po dvou a půl letech přestoupil do Sparty.
Ve své první sezoně se parádně předvedl především v Evropské lize, dal dvě branky ve vyřazovací fázi proti Galatasaray Istanbul a zaujal i zahraniční skauty. V domácí soutěži to úplně ideální nebylo, za oplácení vyfasoval dvě červené karty proti Slavii a Mladé Boleslavi. Většinu minulé sezony promarodil se zraněným kolenem.
V té současné měl největší vytížení během svého sparťanského působení, na podzim odehrál třiadvacet utkání z třiatřiceti, rozhodl důležitý duel Konferenční ligy na Legii Varšava, k tomu připsal sedm asistencí.
Na pravé straně dostával přednost před zkušeným Pavel Kadeřábkem, který je po jeho odchodu volbou číslo jedna, je však odlišným typem fotbalisty.
Během reprezentačních přestávek Preciado odlétal do Jižní Ameriky, za Ekvádor už nasbíral jedenapadesát startů, ale poté obvykle do nejbližšího ligového utkání kvůli dlouhému cestování od první minuty nenastupoval.
Ve Spartě působí jeho třiadvacetiletý krajan John Mercado, který přišel loni v létě z portugalské ligy, a na podzim měl zajímavou bilanci pěti branek a tří asistencí.
Nezůstane jediným Jihoameričanem v kádru, Spartu před pár dny získala peruánského křídelníka Joaoa Grimalda, který v loňském roce z Partizanu Bělehrad hostoval v Rize a proti Spartě nastoupil v závěrečném předkole Konferenční ligy.