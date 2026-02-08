Důležité áčko pro sparťana Irvinga. Byl to skvělý den, říká posila z Premier League

Před týdnem na Dukle při svém debutu hrál posledních osmnáct minut a na hřišti byl u toho, když Sparta dala dva góly a vyhrála 3:0.
Ve Zlíně už nastoupil v základní sestavě, v první půli dostal žlutou kartu za nechtěné přišlápnutí protihráče a po hodině hry přihrál na úvodní gól zápasu, který byl pro vývoj zápasu klíčový. I druhý duel v jarní části Sparta ovládla 3:0.
„Jsem šťastný, když týmu můžu pomoct třeba asistencí, udělat něco navíc. Za finální přihrávku jsem rád a je pro mě skvělé, že přišla tak brzy po mém příchodu,“ líčil Irving po zápase ve Zlíně.
V 65. minutě si našel místo za obranou na levé straně pokutového území, prvním dotykem si Rynešovu přihrávku dal přesně do kroku a přízemním centrem krásně našel na malém vápně Rrahmaniho.
Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín
„Věděl jsem, že tam Albion bude. O podobných akcích jsme se spolu bavili, on je velmi inteligentním fotbalistou. Snažil jsem se ten míč dát mimo dosah obránců a před něj. Ukázal skvělou techniku a zakončení,“ řekl Irving.
Už v první půli mohl mít „áčko“, ale Mercado trefil břevno.
Až gól na 1:0 utnul houževnatý odpor snaživého Zlína, Sparta pak už věděla, že vyhraje. V tom byl Irvingův příspěvek v utkání důležitý.
„Myslím si, že jsme hráli dobře i v první půli, měli jsme pár šancí, ale chybělo víc náběhů za obranu, abychom ji víc roztrhali. Něco jsme si k tomu řekli, něco jsme změnili a fungovalo to. Za obránce jsme se dostávali častěji a dali jsme góly,“ poznamenal Irving.
„Ve Spartě se cítím velmi dobře hned od chvíle, jak jsem dorazil na soustředění. Kluci mě skvěle přijali. Jsem rád, že hned druhý zápas jsem byl v základní sestavě a že jsme získali tři body. Byl to skvělý den.“
Rozdíl mezi Premier League, nejslavnější, nejlepší a nejtěžší fotbalovou ligou planety, a českou nejvyšší soutěží musí logicky vnímat.
„Těžká otázka,“ usmál se. „Asi největší rozdíl je v přechodu do útoku, v přepínání. Tady se hraje trochu jiný fotbal, ve Spartě hodně držíme míč a dobýváme, soupeři se proti nám zatáhnou a brání.“
Těší se, jak si díky změně angažmá poprvé v kariéře zahraje evropské poháry. V březnu Sparta vstoupí do osmifinále Konferenční ligy. „Pro mě něco nového, velká výzva.“
Když se po osmi minutách na tiskovce loučil, směrem k novinářům nahlas pronesl. „Díky chlapi.“