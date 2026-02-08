Chance Liga 2025/2026

Důležité áčko pro sparťana Irvinga. Byl to skvělý den, říká posila z Premier League

Autor:
  19:06
Ještě před dvěma měsíci nastoupil na slavném anglickém stadionu Old Trafford v Manchesteru proti domácím United, po nedávném přestupu z West Hamu do Sparty skotský záložník Andrew Irving má za sebou dva zápasy v české fotbalové lize snad na nejméně přívětivých stadionech - na Dukle a v neděli ve Zlíně. „Já si to užívám, fanoušci jsou skvělí a už se nemůžu dočkat, až budeme hrát doma. Cítím se tady velmi dobře,“ řekl Irving.
Sparťanská radost ve Zlíně, vlevo Andrew Irving. Posila z Premier League...

Sparťanská radost ve Zlíně, vlevo Andrew Irving. Posila z Premier League přihrála na první gól. | foto: ČTK

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání se Zlínem.
Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.
Obranná hlavička sparťanského stopera Patrika Vydry v utkání se Zlínem.
Zlínský brankář Stanislav Dostál křičí na své spoluhráče v utkání se Spartou.
12 fotografií

Před týdnem na Dukle při svém debutu hrál posledních osmnáct minut a na hřišti byl u toho, když Sparta dala dva góly a vyhrála 3:0.

Ve Zlíně už nastoupil v základní sestavě, v první půli dostal žlutou kartu za nechtěné přišlápnutí protihráče a po hodině hry přihrál na úvodní gól zápasu, který byl pro vývoj zápasu klíčový. I druhý duel v jarní části Sparta ovládla 3:0.

„Jsem šťastný, když týmu můžu pomoct třeba asistencí, udělat něco navíc. Za finální přihrávku jsem rád a je pro mě skvělé, že přišla tak brzy po mém příchodu,“ líčil Irving po zápase ve Zlíně.

V 65. minutě si našel místo za obranou na levé straně pokutového území, prvním dotykem si Rynešovu přihrávku dal přesně do kroku a přízemním centrem krásně našel na malém vápně Rrahmaniho.

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

„Věděl jsem, že tam Albion bude. O podobných akcích jsme se spolu bavili, on je velmi inteligentním fotbalistou. Snažil jsem se ten míč dát mimo dosah obránců a před něj. Ukázal skvělou techniku a zakončení,“ řekl Irving.

Už v první půli mohl mít „áčko“, ale Mercado trefil břevno.

Až gól na 1:0 utnul houževnatý odpor snaživého Zlína, Sparta pak už věděla, že vyhraje. V tom byl Irvingův příspěvek v utkání důležitý.

„Myslím si, že jsme hráli dobře i v první půli, měli jsme pár šancí, ale chybělo víc náběhů za obranu, abychom ji víc roztrhali. Něco jsme si k tomu řekli, něco jsme změnili a fungovalo to. Za obránce jsme se dostávali častěji a dali jsme góly,“ poznamenal Irving.

„Ve Spartě se cítím velmi dobře hned od chvíle, jak jsem dorazil na soustředění. Kluci mě skvěle přijali. Jsem rád, že hned druhý zápas jsem byl v základní sestavě a že jsme získali tři body. Byl to skvělý den.“

Rozdíl mezi Premier League, nejslavnější, nejlepší a nejtěžší fotbalovou ligou planety, a českou nejvyšší soutěží musí logicky vnímat.

„Těžká otázka,“ usmál se. „Asi největší rozdíl je v přechodu do útoku, v přepínání. Tady se hraje trochu jiný fotbal, ve Spartě hodně držíme míč a dobýváme, soupeři se proti nám zatáhnou a brání.“

Těší se, jak si díky změně angažmá poprvé v kariéře zahraje evropské poháry. V březnu Sparta vstoupí do osmifinále Konferenční ligy. „Pro mě něco nového, velká výzva.“

Když se po osmi minutách na tiskovce loučil, směrem k novinářům nahlas pronesl. „Díky chlapi.“

21. kolo

22. kolo

Kompletní los

20. kolo

21. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 21 14 7 0 46:17 49
2. AC Sparta PrahaSparta 21 13 5 3 41:23 44
3. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 20 10 5 5 37:26 35
5. FC Slovan LiberecLiberec 20 9 7 4 35:19 34
6. MFK KarvináKarviná 21 10 2 9 34:34 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 21 8 6 7 33:27 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 21 8 6 7 19:19 30
9. FC ZlínZlín 21 7 5 9 26:29 26
10. FK PardubicePardubice 21 6 7 8 28:36 25
11. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 21 5 5 11 17:28 20
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 21 3 7 11 13:27 16
16. FK Dukla PrahaDukla 21 2 8 11 14:33 14
Protest v Edenu: Tvrdíku, ty vidíš peníze! Tribuna Sever mlčela, pak jásala s Chorým

Slávističtí fanoušci před utkáním s Mladou Boleslaví protestují proti vedení.

Před výkopem společně s hlasatelem odkřičeli základní sestavu, s červenobílými šálami nad hlavou hrdě odzpívali hymnu, zatleskali nastupujícím hráčům a pak si mlčky sedli. Slávističtí fanoušci na...

7. února 2026  18:43,  aktualizováno  21:03

Slavia - Boleslav 4:0, příliš snadný zápas. Dva góly dal Chorý, trefil se také Suleiman

Slávistický záložník Michal Sadílek se raduje z gólu proti Mladé Boleslavi.

Po úvodní jarní ztrátě přesvědčivé vítězství. Slávističtí fotbalisté na domácím stadionu snadno v 21. kole Chance Ligy přehráli Mladou Boleslav a před nedělním utkáním druhé Sparty ve Zlíně vedou...

7. února 2026  19:15,  aktualizováno  20:30

