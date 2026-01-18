Sparta získala posilu z Premier League, přichází Irving, parťák Součka z West Hamu

Irwing je odchovancem Heart of Midlothian, ve Skotsku působil ještě ve Falkirku. V jedenadvaceti zamířil do Německa, kde hrál třetí ligu. Po roce šel do Klagenfurtu, kde prožil nejlepší část kariéry.
V rakouské nejvyšší soutěži ve dvou sezonách dal čtrnáct branek a dvanáct asistencí. Ale už poté první ho za 1,76 milionu eur koupil West Ham a nechal ho tam na hostování.
V létě 2024 se vydal do Anglie, za West Ham nastoupil do deseti zápasů v Premier League, jen jednou byl v základní sestavě a to po boku českého záložníka Tomáše Součka. Příliš toho nenahrál ani v současném ročníku, šest z celkových sedmi startů stihl v úvodních devíti kolech, pak si chvíli zahrál v prosinci proti Manchesteru United. Jinak nic.
West Ham, jehož menšinovým vlastníkem je sparťanským majitel Daniel Křetínský, má letos velké problémy, pohybuje se na sestupových místech, během podzimu měnil trenéra. Mezi náhradníky se ocitl i Souček.
Irvingova cena podle specializovaného serveru Transfermarkt je pět milionů eur, v přepočtu asi 123 milionů korun. Ale Spartu stál o dost méně.
V minulých dnech Sparta získala jedenadvacetiletého útočníka Matyáše Vojtu z Mladé Boleslavi a peruánského křídelníka Joaoa Grimalda, který minulý rok hostoval v FC Riga z Partizanu Bělehrad.