Mladá Boleslav přišla o kouče, Švéd Brännström skončil z osobních důvodů

Spolu s Brännströmem odchází i jeho krajan a asistent Barzan Mustafa. Ve zbytku sezony mužstvo povedou ředitel sportovního rozvoje Josef Jinoch, šéftrenér akademie Pavel Malura a dosavadní asistent Jakub Harant.

„Velmi si vážím přístupu majitele klubu Davida Trundy, který mi vyšel vstříc a uvolnil mě z mého tříletého kontraktu na základě mé osobní žádosti. FK Mladá Boleslav přeji mnoho sportovních úspěchů do budoucna a zároveň děkuji fanouškům za jejich podporu a důvěru, kterou do mě vložili,“ uvedl Brännström, první cizinec na lavičce Mladé Boleslavi.

Bývalý kouč Mjällby nebo AIK Stockholm na konci srpna překvapivě nahradil Davida Holoubka těsně před odvetou závěrečného předkola Konferenční ligy na hřišti Paksu. Tu zvládl a dovedl Středočechy po 17 letech do hlavní fáze evropského poháru. Konferenční ligu zahájila Mladá Boleslav třemi porážkami, následně ale zdolala Betis Sevilla i Bialystok a v Molde ji dělilo pár minut od postupu. Po výhře 4:3 nakonec prošel do play off soupeř.

„Andreas měl významný podíl na našich úspěších, posunu klubu i kvalitní prezentaci v evropské soutěži. Rád bych mu poděkoval za jeho práci a respektuji jeho rozhodnutí, které pramení z osobních důvodů. Do budoucna mu přeji hodně sil a vše dobré, zejména v rodinném životě,“ uvedl Trunda.

Během zimní pauzy mladoboleslavský tým opustili klíčoví hráči Vasil Kušej s Patrikem Vydrou a oslabený kádr i vinou četných zranění nenavázal na vydařený podzim. Dvě kola před koncem mají Středočeši stejně bodů jako jedenáctí Bohemians 1905, posledních pět ligových duelů prohráli. Do nadstavbové skupiny o záchranu „sestoupí“ celky na 11. až 16. příčce.