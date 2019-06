Stramaccioni promluvil: Neúspěšný projekt, měl jsem Spartu lépe odhadnout

Bez angažmá byl od března 2018. Sparta tehdy neúspěšný experiment s italským odborníkem a jeho početným štábem zahraničních spolupracovníků po 281 dnech uťala. Nemohla jinak, bídné výsledky a mnohdy ještě horší výsledky jí nedávaly zrovna na vybranou.

„Ten projekt byl neúspěšný,“ kývne Andrea Stramaccioni v rozhovoru se známým italským žurnalistou Gianlucou Di Marziem. „Chtěli jsme ze Sparty, lokálního týmu v Česku, udělat mezinárodní mužstvo, ale nešlo to. Celé to bylo od začátku špatně, mrzí mě, že jsem to neodhadl dřív,“ pokračoval Stramaccioni.

Tenkrát to byla revoluce.

Vidina přímého postupu do Ligy mistrů z domácí soutěže Spartu přiměla k bezhlavým nákupům zahraničních posil, z kterého se na Letné vzpamatovávají dodnes.

Vybavíte si ještě všechna nová jména z léta 2017?

Tal Ben Chaim, Srdjan Plavšič, Mark Janko, Rio Mavuba, Georges Mandjeck, Semih Kaya, Jonathan Biabiany, Vukadin Vukadinovič, Eldar Čivič a také Slováci Martin Dúbravka s Lukášem Štetinou.

Část z nich je pryč, jiným Sparta pořád platí tučné mzdy a nemůže se jich zbavit. Tzv. internacionalizace skončila průšvihem.

Co bude s Mandjeckem či Ben Chaimem, který téměř rok stál kvůli zranění? A co stoper Kaya, jenž se vrátil z hostování v Galatasarayi a hned v prvním přípravném utkání s Benešovem nepřesvědčil?

„Z posil, které jsem chtěl, se chytil pouze Srdjan Plavšič,“ navázal Stramaccioni. A dál?

Povedl se také nákup brankáře Dúbravky, který po půl roce odešel Premier League a stal se oporou Newcastlu, pravidelně ve Spartě z tehdejšího seznamu nastupuje ještě Štetina.

„Jsem prostý člověk, který miluje fotbal. Jistě jsem ve své kariéře udělal mnoho chyb, ale stal jsem díky tomu lepším trenérem,“ věří Stramaccioni. „Jsem za zkušenost ve Spartě rád, byla to pro mě důležitá životní lekce

Stejně jako pro Spartu, která v posledních letech nejen při výběru trenérů tápe. Od roku 2015 jich vyměnila sedm, teď věří osmému v pořadí Václavu Jílkovi. V tandemu se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým vrátit na Letnou úspěch. Povede se mu to?