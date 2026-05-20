Trmalovi o soužití herečky a fotbalisty: Matymu po chybě psali, ať ochrne

Stejně jim v televizi běží hlavně fotbal. Jejich syn Christian je jím posedlý, už ve třech letech má v hlavě encyklopedii, zná všechny brankáře v lize. „Gólmani jsou pro něj bohové,“ tvrdí představitelka Aninky ze Zakletého pírka, sestřičky Evy z Modrého kódu či Majdy z Vyprávěj.
I ona má ke sportu blízko, chodila na fotbalovou základku, věnovala se krasobruslení. A na chvíli byla stejně jako její manžel brankářka, byť hokejová v anglickém seriálu Srdce z ledu. Poznávají i odvrácenou stranu sportu. „Když Maty udělal chybu na Slovácku, jeden člověk mu psal, ať skončí ochrnutý,“ šokovalo rodačku z Pardubic.
Co si myslí o názorech, že fotbalisté jsou herečky? Jak jejich vztah upevnilo za covidu Matoušovo angažmá v Portugalsku? Dali synovi jméno podle Ronalda? Jak se poznali? A plní Matouš drsné podmínky Anastasie z populárního videa fotbalových Teplic, kde si zahrála semetriku?
Vyprávěj(te)!
Věděl jsem, že je herečka. Na srazu nároďáku do 21 let jsme byli s kámošem na pokoji: „Dívej, kdo mi lajknul fotku! To je nějaká herečka.“ On: „Zkusíme jí napsat.“ Já říkal, že to je zbytečné.