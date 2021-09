Fotbalové Teplice řeší příchod dalšího Peruánce. Mihl se i v italské Serii A

„Zatím je pět dnů v povinné covidové karanténě, pak ho čeká PCR test, zdravotní prohlídka a zátěžový test. Pokud vše úspěšně zvládne, je velká pravděpodobnost, že podepíšeme smlouvu,“potvrdil teplický ředitel Rudolf Řepka informaci iDNES.cz.

„Ale je nám jasné, že on stejně jako další dva noví cizinci potřebují čas na aklimatizaci a adaptaci na českou ligu, která je fyzicky velmi náročná. Takže jsme opatrní a uvidíme, jak rychle a zda se prosadí.“

Ampuero, 28letý rodák z Limy, je levonohý krajní obránce. V Parmě naskočil do italské ligy už v sezoně 2012/13, debutoval proti AS Řím a bránil třeba kanonýra Francesca Tottiho.

Větší část kariéry strávil 185 centimetrů vysoký hráč v peruánské lize, naposledy působil v ázerbájdžánském ligovém Zira FK, to bylo v sezoně 2019/20. V covidovém ročníku kvůli zranění kolena nehrál a přichází jako volný hráč.

První Peruánec za Teplice debutoval už v sobotu, útočník Matías Succar dostal prvních 25 minut v zápase proti Ostravě. Skláři prohráli 1:2. „Od začátku jsme mu říkali, že česká liga je specifická, soubojová, běhavá. On s tím prý nemá problém. Už v rakouském Linci po něm chtěl trenér presink. Má kvalitu, umí podržet míč, dobře rozehrát. Ještě se musí prezentovat líp ve vápně, ale byla to teprve jeho první půlhodina,“ řekl trenér Radim Kučera o dvaadvacetiletém forvardovi, který přišel na hostování s opcí.

„Půjčili jsme mu flešku s našimi zápasy, aby se podíval na úroveň české ligy. Chceme, aby se dostal do herní pohody, v Linci měl problém s přitahovači.“

Francouzský záložník či útočník Amadou Diallo, další novic v kádru Teplic, ještě do hry nezasáhl. „Končí mu karanténa, zapojí se příští týden. Hendikepem je, že poslední mistrovské utkání hrál před čtyřmi měsíci, zápasové věci mu budou chybět,“ tuší Kučera.

„Od začátku jsme preferovali posílení o české hráče, vedení vynaložilo dost velké úsilí, ale nevyšlo to podle představ. S hráči z naší ligy by se pracovalo jednodušeji, vědí, do čeho jdou. Pro cizince je všechno nové, sžívání s českou ligou bude nějaký moment trvat. Ale věřím, že jsme vybrali dobře. Rozhodne čas.“

Teplice jsou v prvoligové tabulce předposlední, ze sedmi zápasů šest prohrály a porazily jen Jablonec.