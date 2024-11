Ve Francii rok nehrál, byl na podpoře. Teď Alégué baví české diváky

Po minulé nepovedené sezoně chtěl z Jablonce odejít, ale po trenérské změně a příchodu kouče Kozla rozhodnutí přehodnotil a výrazně pookřál. V předchozím ročníku si francouzský ofenzivní levonohý fotbalista s kamerunskými kořeny Alexis Alégué připsal dva góly a dvě nahrávky, po polovině letošního už se dostal na bilanci tří branek a dvou asistencí a navíc jeho driblinky, nebojácná hra jeden na jednoho a průniky po křídle baví fanoušky.

Do minulého duelu proti Ostravě naskočil až jako náhradník ve 43. minutě za zraněného Polidara a hned začal skvěle režírovat jablonecký vítězný obrat. Svůj první gól vstřelil po pohotové kličce gólmanovi a přesném zakončení z úhlu, druhá trefa byla ještě parádnější. Po sólovém úprku si opět šikovně vychutnal brankáře, pak si drze navedl míč na malé vápno mezi tři protihráče a chladnokrevně zakončil do odkryté brány. „Pro mě to nebylo nic výjimečného, vím, že tohle umím. Forty (Fortelný) mi dal dobrý pas a pak už jsem jen předvedl svůj talent. Samozřejmě ale mám v radost, že se lidem ten gól líbil. Často ho sdíleli na Instagramu, a tak jsem ho viděl zpětně asi desetkrát, patnáctkrát,“ říkal Alégué, bývalý francouzský i kamerunský mládežnický reprezentant.

Narodil se totiž v hlavním městě Kamerunu Yaoundé, ale v touze po špičkovém fotbalu zamířil v jedenácti letech k příbuzné do Francie. Tam zaujal, už ve čtrnácti uzavřel první profesionální smlouvu a po několika letech získal i francouzské občanství. Jako nadějný mladík naskočil v klubu Nantes do nejvyšší soutěže, stalo se to 4. listopadu 2015 v duelu proti Nice, a hned se blýskl gólem. Jenže v elitním prvním týmu Nantes se neudržel, propadl se do třetí ligy do Tours a následně zakotvil v druholigovém Rodezu. A pak nastaly Aléguému hodně krušné časy.

Rok na podpoře

Celou sezonu 2021/22 byl totiž bez fotbalu. „V době covidu mi Rodez ukončil smlouvu a bylo těžké najít nové angažmá, protože jsem chtěl hrát minimálně druhou ligu a ve Francii je opravdu velká spousta kvalitních fotbalistů,“ konstatoval Alexis Alégué.

Zůstal tedy ve Francii bez profesionálního kontraktu, a proto skončil na rok dokonce na podpoře. „Tamní vláda mi tehdy pomohla, to je tam normální. Bylo to pro mě hodně těžké, ne kvůli penězům, ale protože jsem se doopravdy vážně bál možného konce profesionální kariéry. Vůbec jsem netušil, jestli ještě dostanu nějakou nabídku z dobrého klubu,“ popisoval drobný krajní hráč tehdejší složitou situaci. „Fotbal miluju, je pro mě vším, a když jsem ho nemohl hrát, bylo to fakt složité. Na druhou stranu hlavní bylo, že jsem zůstal psychicky silný, pořád jsem si věřil a dál tvrdě pracoval, i když jsem trénoval většinu času sám,“ líčil Alégué, jak si občas chodil zatrénovat s hráči z týmu z páté ligy, který měl hřiště nedaleko jeho bydliště v Nantes.

Do fotbalu ho vrátil Vyškov

Z krizové situace ho v létě 2022 nečekaně zachránil až klub z Moravy. Alégué totiž dostal „laso“ z druholigového Vyškova, kde se to africkými fotbalisty jen hemžilo, protože jeho majitelem tehdy byl Kamerunec Kingsley Pungong. „Potěšilo mě to a bral jsem to jako velkou výzvu. Chtěl jsem dokázat, že na to ještě mám a myslím, že se to povedlo. Pořád musím děkovat tehdejšímu trenérovi Vyškova Janu Trousilovi, který mi vysvětloval, jak to tady chodí a co musím dělat lépe, pokud bych se chtěl dostat do první české ligy. Moc mi pomohl,“ zavzpomínal.

V sezoně 2022/23 ve Vyškově zazářil, když dal sedm gólů a na 13 přihrál. „Bylo to i tím, že jsem měl na hřišti volnost. Říkali mi: Alexi, dělej si, co chceš. Střílej, dribluj, nahrávej, prostě jak chceš... V první lize je to mnohem těžší, ten rozdíl hlavně v taktice a kvalitě hráčů je opravdu velký a prosadit se je těžší.“

To zjistil po následném přestupu z Vyškova do Jablonce v létě 2023. Podobně jako kdysi v Nantes sice skóroval hned ve svém premiérovém zápase i v české první lize, ale postupně dostával v sestavě stále méně prostoru. „Nevyhovoval mi systém hry trenéra Látala. Přiznám, že pokud by letos v létě nepřišla trenérská změna, asi bych si přál jít z Jablonce pryč. Teď s koučem Kozlem je to úplně jiné, snažíme se kombinovat a rozehrávat míč už od brankáře, což v Česku moc není. Samozřejmě nehrajeme jako Barcelona, ale tento styl mi sedí, je podobný jako ve Francii,“ libuje si Alégué, který sice slaví góly gestem jako Mbappé, ale jinak je jeho idolem Messi.

V úvodních pěti kolech této sezony nastoupil v jabloneckém dresu v základní sestavě, ale pak z ní vypadl a pohybuje se na jejím rozhraní. Trenéru Kozlovi se totiž stále moc nelíbí jeho defenzivní činnost. V Jablonci je přesto Alégué aktuálně velmi spokojený. Spolu s týmem, který se vyhřívá na výtečném pátém místě tabulky, se veze na úspěšné vlně a věří, že od kouče dostane důvěru v nedělním šlágru kola na stadionu Plzně.