Jedna paráda, pak druhá. Přitom Alégué hrál málo, neměl čísla a nechce bránit

„Nebyl v základu, protože jsme chtěli, aby čtyři středoví hráči Baníku na sebe měli hráče, kteří jsou pracovití dozadu, což Alex zase úplně tak není. Chtěli jsme si ho nechat spíš jako žolíka,“ vysvětloval trenér Luboš Kozel.

„Když se Polidar zranil, tak jsme šli trochu do risku, protože jsme prohrávali a dali jsme za něho ofenzivnějšího hráče. Vybrali jsme Alexe a on maximálně splnil to, co jsme od něho chtěli,“ poznamenal Luboš Kozel. „Do konce poločasu jsme určitě střídat nechtěli, možná bychom něco připravili do druhé půle a smolné Polidarovo zranění to urychlilo.“

Sedmadvacetiletý rychlonohý Francouz s kamerunskými kořeny šel do zápasu za stavu 0:1 a už po necelých 120 sekundách ještě před přestávkou vyrovnal. Ve druhé půli pak přidal asistenci a gól, dokonale zrežíroval tříbodový obrat a zažil svůj nejlepší prvoligový zápas. A navíc obě jeho trefy byly parádní a dokonale rozehřály mrznoucí jablonecké fanoušky na stadionu Střelnice.

První gól připravil křídelníkovi Aléguému skvostným obloučkem za obranu Puškáč, drobný útočník si na pas ideálně naběhl, prvním dotekem si obhodil brankáře Markoviče a druhým poslal balon z úhlu do sítě.

„Alégué mě ani nepřekvapil, když střídal, tak jsem na něj hráče upozorňoval, ale on po našich chybách nakonec stejně zápas rozhodl,“ konstatoval ostravský kouč Pavel Hapal.

Po změně stran Alégué řádil na pravé straně, uvolňoval se, posílal míče před branku a zahrával rohové kopy. Po jednom z nich posadil míč přesně na hlavu Tekijaškiho, který si naběhl na přední tyč a obloučkem k té protější skóroval.

„Takovou standardku vymyslel před zápasem Kuba Martinec, abychom se všichni narvali na přední tyč. Máme víc variant, tak jsme to jen museli Alexovi před tím rohem připomenout, aby tam poslal míč a dal to přesně,“ uvedl se smíchem Nemanja Tekijaški.

„Alex má velkou kvalitu dopředu, občas se mu moc nechce hrát dozadu, ale dneska bránil docela dobře. Neměl zatím taková čísla, ale tenhle zápas mu sedl a hrál skvěle.“

To nejlepší si drobný Francouz, jenž přišel do Jablonce před minulou sezonou z druholigového Vyškova, nechal na 84. minutu.

Hráči Ostravy v té době stupňovali tlak, tlačili se za vyrovnáním, ale Fortelný vystihl na polovině hřiště chybnou rozehrávku Ewertona a přesnou nahrávkou mezi obránci na hranici ofsajdu poslal do brejku nastartovaného Aléguého.

Ten potvrdil, že se hned po svém střídání dostal v zápase do obrovské pohody. Kličkou si nejprve vychutnal gólmana, pak se neunáhlil, jako by si počkal na vracející se obránce, šikovně se mezi nimi prosmýkl, oklamal je a zasunul balon do odkryté brány. Fotbalová paráda!

„Dva plus jedna, takový zápas se ještě nikomu v našem týmu v sezoně nepovedl. Byl to rozdílový hráč a jednoznačně muž zápasu. Díky němu jsme získali tři body,“ ocenil Kozel hvězdu utkání Aléguého

V předchozí prvoligové sezoně, která byla jeho premiérovou, se Aléguému příliš nedařilo a zakončil ji s bilancí dva góly a dvě nahrávky. Produktivita mu chyběla i na začátku letošního ročníku. Začal sice v základní sestavě, ale po pěti zápasech z ní vypadl. „Neměl čísla,“ vysvětlil Kozel.

Díky výtečnému výkonu proti Baníku už se Alexis Alégué dostal přes loňskou hranici, aktuálně má statistiku 3 + 2.

„Je rychlostní typ, má velmi dobrý driblink, je silný v situacích jeden na jednoho, umí se dostat do koncovky, je to určitě zajímavý hráč se silnou levačkou. Dneska prokázal, že kvalitu má, i když plno věcí také nevyřešil úplně dobře, ale my věříme, že to v něm je, aby byl i efektivní,“ řekl trenér Kozel.

„V české lize jsou ale důležité i složky soubojovosti a defenzivy, v tom zase úplně stoprocentní není a ve hře dozadu rezervy pořád má. Do některých zápasů a jejich fází se prostě hodí víc, do některých míň, takže nemůžu říct, že by si, i když výkon proti Ostravě byl výborný, řekl příště o základní sestavu,“ dodal Kozel.