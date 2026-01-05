Hradec po konci podzimní části sezony přišel o dalšího hráče základní sestavy. Plzeň si už dříve stáhla z hostování záložníka Toma Slončíka, totéž udělala Olomouc v případě obránce Jakuba Elbela. Nyní odchází i plzeňský odchovanec Sojka, jenž z 19 kol ligového ročníku vynechal jediné.
„Rozhodli jsme se dle smlouvy aktivovat možnost zpětného odkupu právě v tomto přestupním období,“ řekl sportovní ředitel západočeského klubu Martin Vozábal.
„Cílem je zvýšit konkurenci uprostřed pole, Saša Sojka během podzimu předváděl velmi slušné výkony. Jsem rád, že může odcestovat na herní kemp a absolvuje s námi hlavní část přípravy,“ doplnil na adresu účastníka loňského mistrovství Evropy hráčů do 21 let.
Kromě Slončíka a Sojky přišel v zimě do čtvrtého celku ligové tabulky i slovenský stoper Dávid Krčík z Karviné a pravý bek Adam Kadlec z Bohemians 1905. Naopak na odchodu jsou brankář Martin Jedlička a nigerijský kanonýr Rafiu Durosinmi, který jedná o přestupu do zahraničí.