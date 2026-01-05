Chance Liga 2025/2026

Sojka míří do Plzně, Viktoria využila možnost zpětného odkupu z Hradce

Autor:
  10:52
Alexandr Sojka se po půl roce vrací z Hradce Králové do Plzně. Viktoria na webu uvedla, že uplatnila klauzuli ve smlouvě na zpětný odkup dvaadvacetiletého fotbalisty. Nadějný záložník se ještě v pondělí připojí k týmu na soustředění ve španělském Benidormu.

Plzeňský obránce Merchas Doski (vpravo) stíhá Alexandra Sojku z Hradce Králové. | foto: Petr EretMAFRA

Hradec po konci podzimní části sezony přišel o dalšího hráče základní sestavy. Plzeň si už dříve stáhla z hostování záložníka Toma Slončíka, totéž udělala Olomouc v případě obránce Jakuba Elbela. Nyní odchází i plzeňský odchovanec Sojka, jenž z 19 kol ligového ročníku vynechal jediné.

„Rozhodli jsme se dle smlouvy aktivovat možnost zpětného odkupu právě v tomto přestupním období,“ řekl sportovní ředitel západočeského klubu Martin Vozábal.

„Cílem je zvýšit konkurenci uprostřed pole, Saša Sojka během podzimu předváděl velmi slušné výkony. Jsem rád, že může odcestovat na herní kemp a absolvuje s námi hlavní část přípravy,“ doplnil na adresu účastníka loňského mistrovství Evropy hráčů do 21 let.

Kromě Slončíka a Sojky přišel v zimě do čtvrtého celku ligové tabulky i slovenský stoper Dávid Krčík z Karviné a pravý bek Adam Kadlec z Bohemians 1905. Naopak na odchodu jsou brankář Martin Jedlička a nigerijský kanonýr Rafiu Durosinmi, který jedná o přestupu do zahraničí.

