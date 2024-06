Devatenáctiletý záložník Bužek zamířil po sestupu se Zlínem do Slavie

Bužek v uplynulé sezoně obsadil se Zlínem poslední místo v ligové tabulce a sestoupil s ním z nejvyšší soutěže. Ve svém prvním ligovém ročníku v kariéře naskočil za „Ševce“ do 27 zápasů s bilancí jedné branky a tří asistencí. Člen české reprezentace do 20 let na jaře patřil do zlínské základní sestavy.

„Slavii beru jako velkou výzvu. Jsem lehce nervózní, to je asi přirozené. Otevírají se mi nové hranice možností. Poznám nové hráče, nové lidi. Doufám, že mi to pomůže v kariéře. Strašně se na to těším. Velkou konkurenci si určitě uvědomuju, ale jsem připraven se o místo poprat,“ řekl Bužek.

S týmem na začátku příštího týdne vyrazí na soustředění do Rakouska zabojovat o místo v sestavě. „Je to mladý, perspektivní hráč. Premiérový rok v nejvyšší soutěži zvládl na výbornou, byl oporou Zlína. Sledovali jsme jej dlouho, ve vzájemném utkání svou kvalitu potvrdil,“ uvedl sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

„Je to zajímavý hráč, snoubí se v něm fyzické parametry, soubojovost, technika. Věříme, že do budoucna může být pro Slavii přínosem. Jsme zvědaví, jak se mu bude dařit v Rakousku, kam s týmem odcestuje na kondiční soustředění,“ dodal Bílek.