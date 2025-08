„Oslavou měla být naše výhra, tři body, ale narozeniny moc neřeším. Po utkání jsme si jen zašli s rodinou někam sednout,“ řekl Bužek. „Vyšlo to ale pěkně – měl jsem narozeniny a ještě jsme hráli proti Zlínu. Byl jsem natěšený. Škoda, že to nevyšlo.“

Bužek ve Zlíně začínal. Z něj zamířil do pražské Slavie, odkud je na hostování v Karviné, za kterou od letošního února odehrál 15 utkání.

Proti Zlínu jste hrál podruhé a ani jednou jste neuspěl. Loni na podzim v národní lize jste mu s rezervou pražské Slavie podlehli 1:2. Jsou pro vás zápasy proti mateřskému klubu prokleté?

Asi ano. Hned po zápase mi to táta říkal a dal mi to trošku sežrat. Ale tak to je. Nevím, proč to nevychází. V utkáních se Zlínem jsem o něco víc nervózní, když je to můj mateřský klub. Ale jak rozhodčí zapíská start zápasu, vždy to ze mě spadne, a myslím, že to ode mne byl docela dobrý výkon.

Většina odborníků čekala, že si Karviná s nováčkem ze Zlína po výborném vstupu do sezony poradí. Co se stalo, že to nevyšlo?

Byl na nás velký tlak, jako jediní jsme vyhráli oba úvodní ligové zápasy, byli jsme proti nováčkovi favority, a to jsme asi nezvládli.

Navíc hosté hru hodně kouskovali, polehávali, faulovali a s tím jste si neporadili. Je to tak?

To našemu stylu vůbec nesedělo. My potřebujeme hrát v tempu, potřebujeme ten druhý tým uběhat, kombinovat, a to se nám nedařilo. Nemohli jsme se z toho jejich kouskování dostat, takže to bylo velmi těžké. Ale my máme velkou kvalitu, i takové zápasy musíme zvládat a to kouskování přehrát.

Zaskočil vás soupeř svou hrou?

Nejvíc nás zaskočil ten brzký gól, takový nešťastný. Někdo tečoval balon před Fleišim a ten už nemohl zareagovat (Fleišman si ve 4. minutě po přímém kopu Fukaly srazil míč do branky). Proti týmu, který vede a hraje z nízkého bloku, se velmi těžce prosazuje.

Byli jste hrou protivníků hodně otráveni?

Hned o přestávce jsme si říkali, že se nesmíme tou jejich hrou nechat strhnout, ale docela se nám těmi fauly dostali pod kůži a strašně jsme vylétávali a diskutovali s nimi místo toho, abychom se soustředili na naši hru.

Pramenilo z toho i vyloučení Singhateha v 72. minutě?

To nevím. Nedokázali jsme se dostávat do šancí, být nebezpeční a možná to se pak na Ebrovi podepsalo.

Vy jste spíše střední záložník, ale vzhledem k zranění Kristiána Valla jste nastoupil na pravém kraji obrany. Nebyl to problém?

Pro mě je lepší hrát ve středu hřiště, to mi je bližší, tam jsem odmala, ale důležité je, abych hrál. Máme zraněné pravé beky, takže když mi trenér řekl, že mě tam dá, souhlasil jsem. Byl jsem na to připravený.

Co říkáte tomu, že vás v popředí první ligy vystřídal zrovna Zlín?

Je to zajímavý start sezony, ale uvidíme po polovině základní části, to se soutěž nějak vyvrbí. Jsem rád, že můj bývalý klub je v popředí, ale hlavně mě těší, že jsme s Karvinou nasbírali šest bodů a jsme v horní polovině soutěže.

Souboj karvinského Alexandra Bužka (vlevo) a libereckého Denise Višinského v utkání první fotbalové ligy.

Byla ve hře i možnost, že byste místo do Karviné šel na hostování do Zlína?

Přemýšlel jsem nad tím. Ale abych se rozvíjel, je pro mě lepší Karviná kvůli jejímu kombinačnímu stylu hry. O Zlínu se ví, že hraje jednodušeji. Jako střeďák se tady dostanu více k balonu.

Mohl jste zůstat i ve Slavií, s níž jste absolvoval letní přípravu.

Tam je velká konkurence. Zafeiris a Oscar neodešli a ještě přišel velmi kvalitní Michal Sadílek. A jelikož jsem mladý, potřebuji hrát, takže jsme se shodli i s trenérem Trpišovským, že bude nejlepší, abych šel hostovat a měl tak větší minutáž.