Král Alex. Ctižádostivý mládenec, který se učí z vlastních chyb

Slávistan Alex Král to má vyzkoušené, už takhle je kvůli vlasům nápadný až až.

Jak tak prudce centrujete levačkou, vzpomenete si na tátu, jak do vás během klučičích let hustil: „Musíš zlepšit levačku, jinak budeš poloviční. S jednou nohou se nehraje.“ I když malý Alex fňukal, že levačka je k ničemu, nechal si poradit a teď má obě nohy vyrovnané.

Když už víte, že vás ten mládenec zaujal v roli defenzivního štítu, ohromí vás na pravém křídle kouzelnou přešlapovačkou. Po vzoru francouzského mága Zidana se otočil nad míčem a zbavil se dvou soupeřů z Bohemians najednou. Bravo!

Ano, to všechno stihl na samém startu nedělního fotbalového šlágru Alex Král. Anebo máme raději říkat král Alex?

„Občas udělá drobnou chybu, ale to vzniká z přemíry snahy,“ hodnotí trenér Jindřich Trpišovský.

Z dvacetiletého kudrnáče je nová fotbalová kometa. Byť můžete namítnout, že třeba sparťanští teenageři Plechatý s Hložkem jsou ještě mladší a opravdu začínají. Zato Král má za sebou přes 40 ligových startů za Teplice. Jenže teprve po zimním přestupu do Slavie je na očích všem. Hraje permanentně a hraje výborně.

Slávistický záložník Alex Král se pokouší odcentrovat.

„Alex je mentálně vyspělý a má správné nastavení. Ví, co chce, a ví, jak toho dosáhnout. Je elegantní, snaživý a hlavně ctižádostivý,“ trefně shrnul kouč jedenadvacítky Karel Krejčí. Dobře si pamatuje předloňský Králův úlet v utkání proti Německu. Český stoper chtěl v 74. minutě udělat mazáckou kličku před vlastní šestnáctkou, šlápl na míč a daroval Němcům gól na 0:2. „Bez ohledu na to, že jsme zápas nakonec remizovali 2:2, byla to chyba, kterou už nikdy neudělá. Stačí mu jedno poučení,“ tvrdí Krejčí.

Něco významného se ale od září 2017 změnilo. Slavia si nevybrala Krále jako stopera, nýbrž jako středního záložníka, což překvapilo. „Zkusili jsme to, protože se nám líbí, jak je konstruktivní a odvážný,“ říká trenér Jindřich Trpišovský.

Zatím je to trefa.

Král měl výhledově nahradit nepostradatelného Tomáše Součka, chytrý stožár uprostřed hřiště, a teď hrají spolu. I v nedělním utkání proti Bohemians (3:0) vynikali. Oba. A oba trochu jinak. Souček přehledem, klidem, předvídavostí. Král pohybem a neustálou snahou.

Stačí chvilku sledovat číslo 33, které nosí na zádech, a rychle pochopíte, že se nezastaví.

Otázka je, jak dlouho to středové dvojici ve Slavii vydrží. Souček má našlápnuto k přestupu do italské ligy, kolem Krále, jenž podepsal smlouvu do roku 2023, už taky kroužilo pár zajímavých zájemců. Stačilo kývnout a šel do Drážďan. Sice druhá německá liga, ale 30 tisíc fanoušků na každém utkání, takže užitečná škola. Ani námluvy se Spartou nevyšly. V létě měl Král už už podepsanou smlouvu s Bordeaux, jenže francouzský klub narychlo vyměnil trenéra a od přestupu cuknul. „Možná dobře, že se to stalo,“ tvrdí Král dnes.

Když vedete českou ligu a ve čtvrtek vás čeká osmifinále Evropské ligy proti Seville, vlastně není kam spěchat.