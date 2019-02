Král zatím žolíkem. Už i to je ve Slavii úspěch, říká její trenér

Dvacetiletého obránce, který se umí otáčet i v záloze, Slavia v zimě vykoupila zpátky z Teplic po dvou letech. Na Stínadlech už patřil mezi klíčové muže, teď si pozici zase postupně musí budovat. Počítá s tím. „Byl jsem na to připravený, nic nového pro mě. Těším se na to!“

Zatím se ukázal coby žolík. Šest minut včetně nastavení, dvě střely. První z dálky, kterou gólman lehce zkrotil, a druhá skoro gólová z vápna. „Tu mi dával do protipohybu, naštěstí Čmovš míč vykopl patou. Bylo by pro něj krásné, kdyby dal gól, pro nás ale 0:3 kruté,“ mínil brankář sklářů Tomáš Grigar.

Teplický záložník Jakub Hora, další z bývalých Králových spoluhráčů, se ušklíbl a slávistu popíchl: „Po druhém gólu se to sesypalo úplně, Alex měl hodně prostoru. Ještěže nám nedal gól, to by bylo strašný.“

I tak Král tvrdil: „Užil jsem si to maximálně. Jsem rád, že jsme vedli, protože to pomohlo k mému střídání. Trenér tam chtěl dát spíš defenzivního hráče, ale já se snažil tlačit dopředu. Jen mě trošku mrzí, že se mi nepovedlo dát gól. Kdyby mi Čmovšák druhou střelu po odraženém míči nevyrazil nohou...“

Už před zápasem se hecoval s exparťáky. Nejvíc se záložníky Patrikem Žitným a Danielem Trubačem, svými kamarády a vrstevníky. „Když jsem nastoupil, pozdravili jsme se s Ljevou (Ljevakovičem) a sklukama, co byli nejblíž.“

Snad i proto, že se hrálo právě proti Teplicím, Trpišovský dopřál Královi první ligové minuty v sešívaném trikotu. Při své předchozí slávistické etapě hrál nejvýš za juniorku. „Jsem rád, že mi trenér dal šanci proti klukům nastoupit. Chtěl jsem si svůj čas odpracovat.“

Trpišovský bez vytáček přiznal, že talent ještě nefiguruje v jeho představách o elitní jedenáctce. „Momentálně je v základní šestnáctce, což je dneska tady úspěch,“ zmínil kouč nabitý kádr ligového lídra. „Alex se zlepšuje každým tréninkem, jeho výkony mají vzestupnou tendenci. Plno hráčů je na kartách, nedejbože někteří vypadnou i kvůli zdraví, takže se může v základu objevit.“

Individuální tréninky, ctižádost, trpělivost, elán, kvalita. Český David Luiz, jak se mu díky bujné kštici přezdívá, by se prosadit měl. „V plánu je postupně ho zabudovávat. Už proti Teplicím jsme chtěli, aby zažil chvilkovou premiéru; každý start ve velkoklubu je důležitý, aby si to tady osahal. Bral si balony, byl aktivní,“ líbilo se Trpišovskému.

A Královi se zase líbil výkon Slavie i Teplic. „Zajímavý zápas pro diváky, čtyři břevna a tyčky, v závěru dva rychlé góly. Po psychické stránce nám výhra pomůže, před Genkem v Evropské lize a šlágrem s Plzní se nám bude dýchat líp,“ věří Král. „Teplice se prezentovaly zajímavým fotbalem, byly nebezpečné. Už v závěru podzimu ukázaly, že můžou být výš, než jsou.“