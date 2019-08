Postup do Ligy mistrů a přestup. Slávista Král míří do Spartaku Moskva

Zvětšit fotografii Slávistický záložník se krátce po závěrečném hvizdu odvety play off Ligy mistrů raduje z výhry nad Kluží a postupu do hlavní fáze. | foto: Michal Šula, MAFRA

dnes 17:08

Když byl definitivně konec, v euforii se sklouzl po trávníku po kolenou. Fotbalový reprezentant Alex Král ve středu v odvetě play off Ligy mistrů proti Kluži (1:0) odehrál za Slavii poslední zápas, po postupu do Champions League přestupuje do Spartaku Moskva.

Ve Slavii vyrostl, ligu za ni hrál jen pár měsíců na jaře. A odchází pryč. Spartak Moskva nabídl v přepočtu 300 milionů korun. „V tuto chvíli k tomu nemám žádný oficiální komentář,“ zdůraznil slávistický mluvčí Michal Býček. Podle informací iDNES.cz by přestup mohl být potvrzen v nejbližších hodinách. Odchod do Ruska se může v případě mladého reprezentanta jevit jako nečekaný. Přijde o Champions League, k tomu Rusko... Ale je tu mimořádná nabídka pro klub i pro Krále. Těžko ji šlo odmítnout. Zájem ruského klubu byl dlouhodobý. Že o jedenadvacetiletého záložníka stál hodně, svědčí nabízené odstupné. Jde o jednu z nejvyšších částek, za kterou odchází hráč z české ligy do zahraničí. Před pár týdny Slavia jeho prodej odmítla, ale když Spartak zvedl cenu na 12 milionů eur, tak to už ji přesvědčilo. Králův odchod může znamenat, že z hostování v Liberci si Slavia stáhne čerstvou akvizici Oscara Dorleye. Král je středový hráč, defenzivní univerzál, umí dobře oběma nohama, solidní hlavičkář, poměrně konstruktivní. Na svůj mladý věk je i hodně vyspělý. Spartak Moskva je jeden z velkých ruských klubů, v posledním ročníku skončil až na pátém místě. Ve čtvrtek večer ho čeká odveta play off Evropské ligy proti Braze, první duel prohrál v Portugalsku 0:1. Královým spoluhráčem bude například Andre Schürrle, německý mistr světa z roku 2014 tam hostuje z Dortmundu. Král prošel slávistickou mládeží, v osmnácti podepsal profesionální smlouvu v Teplicích a z Prahy odešel. V létě 2018 byl blízko přestupu do Bordeaux, ale transfer zhatila výměna trenéra. V lednu se do Slavie vrátil, v nabitém kádru se probojoval do základní sestavy a zároveň zaujal reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého. Ač věkem patří do jedenadvacítky, i pro zářijová kvalifikační utkání v Kosovu a Černé Hoře je v kádru áčka. Slavii v letním přestupovém období opouští pátý hráč základní sestavy z minulé mimořádně podařené sezony. Stopeři Michael Ngadeu (Gent) a Simon Deli (Bruggy) odešli poté, co jejich nové kluby aktivovaly výstupní klauzuli a hráči pryč jít chtěli. Slovenský reprezentant Miroslav Stoch z osobních důvodů zamířil do PAOK Soluň a odchovanec Jaromír Zmrhal do Brescie. Slavia ho pustil za odměnu po dlouholetých službách pro klub.

