Král po ztrátě s Libercem: Komplikace to je, ale nepanikaříme

Pokud Plzeň v neděli porazí Jablonec, povede Slavia už jen o dva body. „Komplikace to je,“ připustil Král.

Asi jste od tohoto utkání čekali něco jiného, že?

My jsme počítali s tím, že to bude bolet. Liberec byl agresivní, na to jsme byli připravení. Poctivě bránili, bylo těžké najít skulinku.

Zvlášť v první půli jste ale působili zakřiknutě.

Bylo to hodně fyzicky náročné. Napadali nás vysoko, na nic jsme neměli čas.

Po přestávce jste trochu ožili a začali tlačit. Co se změnilo?

Liberec postupem času ztrácel síly. Měli jsme díky tomu víc prostoru, škoda, že jsme to nedotlačili. Pár závarů tam bylo, ale že bychom měli spoustu šancí, to zase ne.

První duel nadstavby, hned ztráta. Jak velká to je komplikace?

Komplikace to samozřejmě je, spokojení být nemůžeme. Ale jsou před námi ještě čtyři zápasy, hraje se o dost bodů, všechno je otevřené. Ale bylo by lepší tady vyhrát, to bez debat.

Nezačnete panikařit? Plzeň má zápas před sebou, příští neděli hrajete doma právě s Plzní, může to být zlomové utkání…

Ne, paniku necítíme. Náskok pořád máme.