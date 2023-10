Máme dobrý útok, což musíme využít, je si jistý karvinský Iván

„Když máš od trenéra podporu, je to úplně jiné. Věřil mi, a tak jsem mu tím gólem a asistencí poděkoval,“ usmál se šestadvacetiletý středopolař. Příležitost hrát od první minuty dostal až v desátém kole od nového karvinského kouče Juraje Jarábka. „Měsíc mě trénoval v Seredi. Asi o mně věděl a podpořil mě,“ uvedl Alex Iván.

Jarábek potvrdil, že Ivána velmi dobře zná ze slovenské ligy. „Když jsem přicházel do Seredě, končila mu smlouva. To se posunul dál, šel do Trnavy a udělal dobře. V ní byl dva roky, ale po minulé sezoně mu tam paradoxně neprodloužili smlouvu,“ připomněl Juraj Jarábek. „Karvinští udělali dobrý tah, že ho vzali. Je to rychlostní typ s dobrou střelou, může hrát zprava i zleva. Má potenciál.“

Toho si všimli i jeho spoluhráči. „Už před dvěma týdny jsme se s klukama bavili, že má opravdu formu,“ řekl zkušený záložník Daniel Bartl. „Proti Liberci to dokázal, odehrál perfektní zápas. Jen tak dál.“

Od předchozích trenérů Tomáše Hejduška a Lubomíra Luhového Alex Iván důvěru neměl?

„Pan Hejdušek měl těžkou práci, protože mě neznal. Přišel jsem ze Slovenska, navíc jsem dlouho nehrál, nebyl jsem rozehraný. Určitě o mně nevěděl tolik jako o ostatních hráčích,“ odpověděl Iván.

Dodal, že v Trnavě končil koncem května, takže byl téměř tři měsíce mimo jakýkoliv klub. „Není jednoduché trénovat sám. Proto jsem po příchodu do Karviné potřeboval nějaké minuty, a tak jsem chodil hrát za béčko. Všichni mě od prvního tréninku podporovali, čímž pro mě bylo jednodušší zvyknout si na nové prostředí.“

Před Libercem naskočil v české lize jen na 34 minut v duelu na stadionu Slovácka (0:2). Předtím v moravskoslezské lize odehrál za karvinskou rezervu dvě utkání, v nichž dal dva góly.

Pomohla změna trenéra nejen Ivánovi, ale celému mužstvu? „Jasně, byl to impulz, ale ty předchozí výsledky nebyly trenérem, byly námi,“ prohlásil záložník. „Už jsme tu sérii museli zlomit, všichni jsme to měli v hlavách a přišlo to teď.“ Co dál?

„Základ byl konečně vyhrát. Teď musíme přidat další body.“ A on osobně?

„Není snadné přijít do mužstva v rozehrané soutěži, protože každý potřebuje hodně hrát. Pořád musíte – a obzvlášť v české lize – ukazovat, že na to máte. Konkurence je všude. Je jedno, kde hraješ, jestli stopera, brankáře... Musíš pracovat každý den.“ Neřeší ani to, že v Karviné je jedním ze čtrnácti cizinců. Z nich je pět jeho slovenských krajanů...

„Je jedno, zda je někdo Čech, Slovák, nebo odjinud ze zahraničí. Kdo jde na hřiště, musí podat stoprocentní výkon,“ prohlásil Alex Iván, který žije v maďarském Györu, kde hrával jako dorostenec.

Iván hraje poprvé v zahraničí

Mužský fotbal až do této sezony okusil jen na Slovensku – za Dunajskou Stredu, Komárno, Petržalku, Sereď a Trnavu, kde působil s nynějším karvinským obráncem Matejem Čurmou. Připustil, že měl nabídky i z Maďarska, ale českou ligu považuje za kvalitnější. „To proto, že tady jsou větší kluby, které pravidelně hrávají evropské poháry,“ uvedl.

Tuto sobotu Karvinští nastoupí v Českých Budějovicích, které mají rovněž sedm bodů. Poté bude následovat dvoutýdenní reprezentační pauza.

Fotbalisté Karviné oslavují vstřelený gól.

„Jak v ní dostaneme zabrat, bude záležet na trenérovi, ale všichni víme, že máme před sebou hodně práce,“ uvědomuje si Alex Iván.

Pokud jde o případnou změnu stylu hry, řekl, že chtějí soupeře napadat hluboko na jeho polovině. „A hlavně musíme vědět, který hráč kam má jít, každý musí vědět, jakou má úlohu, a tu musí na hřišti plnit.“

Právě v presinku by měla být podle Ivána síla Karviné. „Musíme vědět, co hrajeme, získávat balony. Máme dobrou ofenzivu a toho je potřeba využívat.“