Vodit hráče za ručičku? Už nechci. Šéf Sigmy o chodu klubu i vztazích s fanoušky

Jeden z šéfů fotbalové Sigmy Aleš Škerle, bývalý kapitán týmu. | foto: SK Sigma Olomouc

Václav Havlíček
  12:00
Unikátní fotbalová cesta. Nenápadný hybatel olomoucké Sigmy Aleš Škerle je s hanáckým celkem spjatý už od mládí, kdy si ho vyzobli z rodné Třebíče. Prošel mládeží, přes B-tým se vypracoval v dlouholetou oporu a kapitána áčka. Dobře si pamatuje i zápolení v předkolech evropských pohárů. Už to by mu jistě stačilo, aby se zapsal do přízně olomouckých fanoušků.

Ale bývalý obránce svoji loajalitu ještě povýšil.

Po konci aktivní kariéry pracoval jako vedoucí mužstva či ředitel marketingu. A dnes? S novým majitelem se 43letý Škerle po dvouroční pauze opět vrátil do kanceláří Androva stadionu. Tentokrát jako generální manažer klubu a jeden ze tří členů nového představenstva.

„Když jsem končil s fotbalem jako aktivní hráč, měl jsem ze strany klubu na výběr. Buď jsem mohl jít trénovat, nebo se stát funkcionářem. Upřímně, mě to k trenéřině nikdy netáhlo. Spíš jsem se od prvopočátku viděl právě ve funkcionářských rolích,“ líčí majitel 256 ligových zápasů a vítěz Českého poháru z roku 2012.

Vypracoval jste se v jednoho ze šéfů ligového klubu. Stálo to hodně vzdělávání se?
Mám výhodu, že jsem Sigmou prošel od B-týmu až po management. Takže jsem hodně věcí naučil. Sledujete trendy, tím se dost vzděláváte. Holt škola života. Člověk se učí za pochodu, poznává nové situace. Jako třeba pohárová utkání v Evropě. Je to víceméně denní cyklus.

Nemůžeme chtít přeskočit naši evoluci. I Sparta, Slavia či Plzeň budovaly kádry postupně. Pro nás by cesta měla být stejná. Postupně se zlepšovat, být více konkurenceschopní. Tak, abychom si jednou mohli říct, že i v Evropské lize zvládneme odehrát důstojnou roli.

