Ale bývalý obránce svoji loajalitu ještě povýšil.
Po konci aktivní kariéry pracoval jako vedoucí mužstva či ředitel marketingu. A dnes? S novým majitelem se 43letý Škerle po dvouroční pauze opět vrátil do kanceláří Androva stadionu. Tentokrát jako generální manažer klubu a jeden ze tří členů nového představenstva.
„Když jsem končil s fotbalem jako aktivní hráč, měl jsem ze strany klubu na výběr. Buď jsem mohl jít trénovat, nebo se stát funkcionářem. Upřímně, mě to k trenéřině nikdy netáhlo. Spíš jsem se od prvopočátku viděl právě ve funkcionářských rolích,“ líčí majitel 256 ligových zápasů a vítěz Českého poháru z roku 2012.
Vypracoval jste se v jednoho ze šéfů ligového klubu. Stálo to hodně vzdělávání se?
Mám výhodu, že jsem Sigmou prošel od B-týmu až po management. Takže jsem hodně věcí naučil. Sledujete trendy, tím se dost vzděláváte. Holt škola života. Člověk se učí za pochodu, poznává nové situace. Jako třeba pohárová utkání v Evropě. Je to víceméně denní cyklus.
Nemůžeme chtít přeskočit naši evoluci. I Sparta, Slavia či Plzeň budovaly kádry postupně. Pro nás by cesta měla být stejná. Postupně se zlepšovat, být více konkurenceschopní. Tak, abychom si jednou mohli říct, že i v Evropské lize zvládneme odehrát důstojnou roli.