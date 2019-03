Ten, co (ne)chce nahradit Ševčíka. Připomene se Nešický Olomouci?

Fotbal

Zvětšit fotografii Liberecký Aleš Nešický (vpravo) bojuje s Nikolou Raspopovičem z Dukly. | foto: ČTK

dnes 9:35

Vloni v létě ve 26 letech poprvé přestoupil do prvoligového fotbalového klubu. Střední záložník Aleš Nešický přišel do Liberce z druholigového Táborska, kde strávil více než šest roků poté, co se neprosadil v mateřské Olomouci. A v dnešní (18.00) dohrávce 24. kole se bude chtít Sigmě připomenout.