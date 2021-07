Nabídek jsem měl víc, ale Slavia byla nejrychlejší, prozradil gólman Mandous

Slavia se o Mandouse zajímala delší dobu a pak přišel svižný přesun do kádru českého šampiona.



„Po Euru to proběhlo strašně rychle. Až na hotelu na soustředění mi došlo, že jsem ve Slavii. Takový sen a teď jsem se probudil. Je to krásný. Je to vlastně spíš pohádka, která pokračuje. A doufám, že ještě nekončí. Být ve Slavii, v nejlepším týmu ligy, je super. Co víc si přát?“ stále tak trochu žasne gólman.