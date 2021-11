Mandous na hřišti a Kolář v zimní přípravě. Jak Slavia pracuje s brankáři

Bylo to v třaskavém derby na Letné, třetí říjnový den. Sparta tenkrát gólem Haraslína rivala porazila a přeskočila v tabulce. O více než měsíc a půl později na Slavii ale pět bodů ztrácí.

A Mandous? Od té doby neinkasoval: čtyřikrát v lize, jednou v Evropě a jednou v národním týmu. „Pro sebevědomí hráče a celého týmu je to důležité,“ vyprávěl poté, co měl odpracováno po nedělním utkání s Jabloncem (5:0).

Pořád je to tak trochu nezvyk.

Když Slavia v létě devětadvacetiletého Mandouse z Olomouce přiváděla, nečekalo se, že si tak rychle najde cestu mezi tři tyče. Nejdříve dočasně kvůli zranění Ondřeje Koláře, který měl zlomené žebro. A teď už definitivně?



„Mandyho jsme do toho hodili dřív, než jsme sami původně plánovali. Navíc s jinými stopery, v těžké situaci. Ohromně nám pomohl a pomáhá. Chytá skvěle a pro nás je aktuálně jedničkou,“ chválí trenér Jindřich Trpišovský.

V prvních šesti zápasech Mandous sice pokaždé inkasoval, naposledy ve zmíněném derby. Pak se ještě nadvakrát do brány vrátil uzdravený Kolář, ale od dohrávky s Olomoucí (1:0) už zase chytá jeho konkurent. A dobře.

„Nepřemýšlím nad tím, že máme na lavičce gólmana s velkou smlouvou, že může klesat jeho cena,“ poznamenal trenér. „Zajímá mě jen to, aby chytal ten nejlepší.“ Což je momentálně právě Mandous.

Slavia jako by mu byla souzená.

Věděli jste, že proti ní debutoval v první lize? Tenkrát v dubnu 2019 domácí střelce deptal a v Edenu dlouho držel naděje Sigmy na body.

„Chytal vážně fantasticky,“ uznal tehdy domácí záložník Hušbauer.

Dva góly z jedenácti přímých střel sice Mandous přece pustil, ale už tehdy si u slávistických trenérů udělal očko.

Do ligy došel oklikou. Neprosadil se v Plzni, hostoval v Mostě a na Střížkově. Pak tři roky chytal ve slovenské Žilině, než zakotvil v Olomouci. V gólmana pro špičkový klub i reprezentaci dozrál až nyní, před třicítkou.

Slávističtí brankáři v číslech sezona 2021/22 Aleš Mandous

11 zápasů, 7 inkasovaných gólů a 5 čistých kont Ondřej Kolář

12 zápasů, 14 inkasovaných gólů a 4 čistá konta

„Jsem rád, že máme dva vynikající brankáře. Pořád je to lepší než nemít ani jednoho. I pro kluky je to skvělé, když jsou při hře na tréninku v bráně Mandous s Kolářem, přispívá to k ohromné kvalitě,“ těší Trpišovského.

„Ondrovi navíc pauza může prospět. Pořád není zcela fit po následcích zranění, která utrpěl, dává se dohromady, naplno trénuje a doléčuje věci, na které dřív nebyl čas. Skoro bych řekl, že už je v takové zimní přípravě, navíc skvěle pomáhá Mandymu. Mám z toho radost, jak se chová, jak svou pozici bere a jaký dělá kolegům servis,“ dodal kouč.