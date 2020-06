Olomoucký brankář Mandous: Jsme zklamaní, ale porveme se o pohár

Nakonec jste Plzeň potrápili.



Prospali jsme první poločas, nebyl z naší strany dobrý, byli jsme zaskočení. Čekali jsme víc. Druhý poločas jsme to vytáhli, zkusili jsme presovat, dařilo se nám to, zatlačili jsme je. Škoda, že jsme si nevytvořili větší šanci, mohli jsme pomýšlet i na bod.

Nebo kdyby vás po závaru nepropálil záložník Hořava.

Bylo to z autu, centr, zblokovaná střela, odrazilo se to k Hořavovi, který to uklidil pod břevno. Takže takový náhodný gól. První poločas vůbec nic neměli. My jsme byli zalezlí, ale bránili jsme dobře. A druhý jsme už chtěli dát gól, otevřeli jsme to, Beauguel šel sám, ale jinak tam toho moc nebylo k řešení. Bod jsme mohli vyválčit.

V Žilině jste působil s plzeňským trenérem Adrianem Guľou. Stihli jste zavzpomínat?

Na konci jsme se pozdravili, dlouho jsme se neviděli. Popřáli jsme si hodně štěstí do dalších zápasů. Měli jsme spolu skvělý vztah, tak jsem se ptal i na rodinu. Všechno v pořádku, takže super.

Někteří fanoušci Sigmy rasisticky hučeli na plzeňského útočníka tmavé pleti Beauguela. Co na to říkáte?

Já jsem to nezaregistroval, samozřejmě to ale na stadion vůbec nepatří.

Trenér šetřil opory na středeční semifinále poháru proti Liberci. Vy jste si nechtěl odpočinout?

Nebyl jsem unavený, trenéři se mě ani neptali. Cítil jsem se dobře. Pro gólmana není tak hrozné jako pro hráče hrát středa–sobota.

Jedenácté místo po základní části ligy je však pro celou Olomouc celkem hrozné...

Je to zklamání, měli jsme jiné ambice. Ale nejsme jedenáctí kvůli porážce s Plzní, i když jsme se ještě mohli dostat do desítky. Ovšem na jedenácté místo jsme propadli jinými zápasy. Je to zklamání pro mě i klub.

Souhrn 30. ligového kola

Střídali jste lepší zápasy s horšími. Chyběla stabilita výkonů?

Určitě. My jsme před koronavirem hráli výborně, sbírali jsme body, porazili jsme Spartu, odehráli jsme skvělé zápasy – a potom přišel útlum. To nás stálo to, že nejsme ani v desítce. Bohužel, taková je realita.

Otočí hodnocení sezony pohár?

Jsou to dva zápasy od trofeje, uděláme všechno pro to, abychom šli do finále. Musíme se na to nachystat. Jsou to jen dva dny, takže dobře zregenerujeme. Můžeme stavět na druhém poločase, který jsme odehráli s Plzní. Budeme chtít postoupit a ve finále se už může stát cokoliv. Porveme se o to.