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Zůstane v druhé lize, protože je drahý. Majer o hráčském trhu i fazoně Boleslavi

Václav Havlíček

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Mladoboleslavský trenér Aleš Majer | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Když mu bylo šest let, chtěl být fotbalovým komentátorem. U sportovních přenosů hltal glosy pánů Slepičky a Vichnara. Možná by tak dnes sám popisoval, jak hráči Mladé Boleslavi udivují českou ligu. Místo toho ale Středočechy vede. Aleš Majer. Trenér. Bývalý hráč. Vizionář? Zatímco ostatní kluby v české lize utrácí obrovitánské částky za přestupy, Majerova Boleslav je po devíti kolech třetí. Ačkoliv má o zápas méně než její konkurenti. Ačkoliv v létě neutratila ani halíř.

„Máme naši filozofii a důkladně vybíráme, které hráče chceme přivést. Trh pak určí, na koho dosáhneme. Některé hráče jsme měli vytipované, jiní se objevili během léta. To, že tu nebyla žádná investice, souvisí také s tím, že někteří hráči jsou u nás na hostování. My pak třeba budeme mít zájem, aby tu zůstali natrvalo,“ vysvětluje Majer v rozhovoru pro iDNES Premium.

Během dlouhatánské reprezentační pauzy dopřál svým svěřencům týdenní volno, teď už ale vyhlíží ligový restart na horké půdě Viktorie Plzeň. „Hezky jsme si odpočinuli, to vždy pomůže. Na klucích bylo vidět, že mají velkou chuť a jsou soustředění,“ pochvaluje si 46letý trenér.

Mluvil jste o řadě hostování, přesto je poměrně neobvyklé, aby tým z popředí tabulky neudělal před sezonou žádný nákup.
Někdy je otázka, jestli vysoká cena hráče odpovídá skutečně jeho kvalitě. My jsme sledovali vývoj v ostatních klubech, vždy chcete mít přehled. A nebylo to tak, že bychom prohrávali na přestupovém poli závody s jinými kluby, protože nabídly víc peněz. To se stalo asi jen v jednom případě. I kdyby finance roli nehrály, o některé dražší hráče bychom stejně neměli zájem, protože k nám nepasují. Cenovka není určující. Chceme jít jinou cestou.

Pro každého hráče musí být čitelné prostředí, aby přesně věděl, co si může dovolit, co je za hranou. Je to o atmosféře v týmu, na trénincích, o nastavení pravidel.

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1. SK Slavia PrahaSlavia 10 8 2 0 26:6 26
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 5 1 3 16:13 16
5. FK TepliceTeplice 9 5 1 3 17:15 16
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
7. AC Sparta PrahaSparta 9 5 0 4 18:12 15
8. FK JablonecJablonec 9 4 2 3 11:9 14
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 4 2 3 8:9 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 2 4 3 17:17 10
11. FC Baník OstravaOstrava 9 3 1 5 7:17 10
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 9 1 2 6 7:18 5
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
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