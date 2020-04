Může přijít víc zranění, říká před restartem ligy kondiční trenér Kaplan

Předního českého odborníka na kondici sportovců přivedl na jih Čech obránce Tomáš Sivok, s kterým už dříve spolupracoval. Teď jeho rad využívají všichni českobudějovičtí fotbalisté Dynama. Kaplan je téměř denně v kontaktu s trenérem Davidem Horejšem. Dobrá fyzická příprava bude v dalších týdnech klíčová, pokud první liga znovu odstartuje.



Fotbalová liga má znovu začít na konci května a během necelých dvou měsíců by se odehrál zbytek základní části i nadstavba. Jak to bude pro hráče náročné?

Domnívám se, že to může být velmi náročné. Pokud k tomu dojde, tak se zřejmě bude hrát systémem středa – sobota, případně středa – neděle. Důležitý bude psychický aspekt zejména v podobě motivace. Hráči budou natěšení na utkání, protože v poslední době fotbal hrát nemohli. Natěšenost může znamenat, že budou dobře zvládat znovu rozjetou soutěž mentálně, avšak je potřeba počítat s únavou z většího počtu utkání v krátkém časovém údobí. Stejně tak i z cestování. Zejména u týmů, které nemají tak široký kádr, může dojít k přetěžování. Klíčová pak bude i regenerace. V tomto období už se nic navíc nenatrénuje.

Přední zahraniční týmy běžně zažívají „anglické týdny“, kdy hrají v průběhu týdne evropské poháry. Jsou připravené. Bude to těžší pro trenéry českých mužstev, aby dobře vyvážili síly?

Velice důležitá bude příprava. Některé týmy si i v týdnu, kdy hrály pouze o víkendu, na středu vkládaly modelové utkání. Takže toho se nebojím. Stejně tak si myslím, že zápasový rytmus hráči zvládnou. Pak se však očekává s krátkou pauzou prakticky plynulé pokračování soutěží bez mezidobí zaměřeného na obnovu sil po náročném konci sezony. A zde mám obavy z toho, že když se podcení regenerace, může být v podzimní části nového ročníku daleko více zranění.

Aleš Kaplan (52 let) Narodil se 5. 1. 1968 v Jičíně. Působí na Karlově univerzitě na katedře atletiky, které se spolu s basketbalem aktivně věnoval. Na začátku tisíciletí šest let pracoval jako kondiční trenér fotbalistů Sparty, dvě sezony byl i u české reprezentace. Věnuje se sportovcům také individuálně. Dlouhých 18 let byl kondiční kouč basketbalistek ZVVZ USK Praha a od roku 2010 se stará i o českou ženskou basketbalovou reprezentaci. Od poloviny aktuální sezony spolupracuje jako konzultant také u fotbalistů Českých Budějovic.

Není případné dohrání sezony za každou cenu hazardem se zdravím hráčů a jejich kariérami?

To je těžké říci. Organismus fotbalistů byl dlouhodobě nastavený na určitý zátěžový režim. Ten se už loni mírně upravil, když se hrála nadstavbová část. Ale hráčům vždy zůstal alespoň krátký čas si psychicky i fyzicky odpočinout. To teď nebude. I když během nucené koronavirové pauzy si pravděpodobně částečně odpočinuli fyzicky, tak určitě ne psychicky. Bude to náročné po všech stránkách.

Když se oprostíte od názorů veřejnosti nebo tlaku fotbalové asociace – z odborného hlediska byste doporučoval probíhající sezonu dohrát?

Na to se dá obtížně odpovědět. Vidím to ve třech rovinách. Musíme chápat hráče, jelikož fotbalem žijí, a zároveň se jedná o jejich hlavní činnost. Oni určitě chtějí hrát, když to jen trochu půjde. Pak přichází komerční stránka, kdy svaz, kluby a sponzoři ročník pochopitelně dohrát chtějí. A pak je tu ještě věc, že by se fotbal hrál s největší pravděpodobností před prázdnými tribunami. A pro každého sportovce je plný stadion obrovskou motivací. Těžko z tohoto vyplyne jasné řešení. Jde o to, aby se všechno zvládlo bez extrémního nároku na stres a přehnané zátěže na hráče.

Fotbalisté mohou už od minulého týdne trénovat společně, byť zatím ve skupinkách. Lze tým za několik týdnů na náročný program fyzicky připravit?

Je důležité nastavení zejména herní kondice do systému tréninků. Vše vychází z toho, že se očekává zápasové zatížení ve středu a v sobotu, tak na to musíme už v týdenních tréninkových cyklech jejich organismus připravovat. Po návratu k týmovému tréninku se hráči musí zapracovávat do tohoto režimu.

Často zmiňujete velký význam regenerace. Co by měli hráči dělat v tomto období jinak?

To je velice individuální a záleží na každém. Celkově ale víc dbát na regeneraci. Řada sportovců je zodpovědná a o své tělo se stará poctivě. Někteří to tak nevnímají a uvědomují si to až v okamžiku, kdy se dostaví zranění. Samotný proces regenerace také záleží na možnostech a samotných podmínkách v klubu.

Jak často se dají vůbec hrát zápasy, aby tělo stihlo zregenerovat?

O tom by se dala vést odborná diskuse. Lze říci, že každý sport je v tomto odlišný. V průběhu přípravného období se dají zvládnout i tři utkání v rychlém sledu za sebou, ale hráči mají přiměřeně rozloženou zátěž vzhledem k cíli přípravného období. Naopak soutěžní zápasy se většinou hrají s tří- až čtyřdenním odstupem.

Během pětitýdenní pauzy fotbalisté trénovali sami. Jak jste jim plánovali aktivity, aby se udrželi v kondici?

Šlo spíš o obecnou kondici, těžko se dala trénovat ta specifická nebo herní. Museli jsme tréninky připravit tak, aby na to hráči měli podmínky a zároveň aby se nejednalo o stereotypní činnost. Psychická stránka byla v těchto týdnech hodně důležitá.

Trénování hráčů Dynama monitorují GPS aplikace. Jak si fotbalisté vedli?Musím říci, že si hráči vedli velice dobře. Jejich přístup byl profesionální a zodpovědný. Zároveň jsme díky tomu mohli snáz plánovat aktivity na další týdny.

S českobudějovickými trenéry pravidelně konzultujete kondiční přípravu týmu. Už je připravujete na zmiňovaný režim středa – sobota?

Plánujeme to tak na další týdny. Ale velký otazník visí nad tím, kdy se skutečně začne. Nyní počítáme s datem 25. května, ale označil bych to za pracovní verzi. Situace se může ze dne na den změnit a pak je třeba operativně přistoupit i k úpravám tréninkového plánu.