Hattrick v hlavě mít nebudu, tvrdí před duelem se Zbrojovkou Čermák

11:37

Už to budou tři roky, co Aleš Čermák prožil možná nejvydařenější výkon své kariéry. V Brně tehdy krátce po zahájení druhé půle dokončil hattrick a podpořil plzeňskou jízdu za titulem. „Ale až vyběhnu na trávník, tak na to asi úplně myslet nebudu,“ říká fotbalista Viktorie před dnešním ligovým střetem.