Plzeňský Čermák po duelu s Opavou: Takový zápas jsme potřebovali

Je tak nejproduktivnějším Plzeňanem v dosavadním průběhu nového ročníku. „Je fakt, že lepší statistiky mi chyběly vždycky, takže jsem rád, že sezona v tomhle směru začala takhle dobře. Snad to tak bude i pokračovat,“ přeje si Čermák.



Váš návrat na hřiště tedy budete asi hodnotit pozitivně...

Jsme rádi, že jsme to doma zvládli vítězně. Branek jsme mohli přidat ještě víc, já tedy rozhodně. Myslím, že jsme hráli aktivně a dostávali se do šancí. A Opava nám to hodně usnadnila, takové utkání jsme s ní ještě neodehráli.

Podepíše se teď výhra na náladě v kabině?

Takový zápas jsme potřebovali. Doufáme, že nás to nakopne a že takhle budeme pokračovat.

Vítězný gól jste obstaral už po necelé čtvrthodině. Balon doputoval od tyče do sítě.

Na zadní jsem to dávat chtěl, no ale ta moje pravačka... (úsměv) Naštěstí to ale dopadlo dobře, míč se odrazil do branky. Takovouhle šmudlu, která však skončila na tyčce, jsem kopl asi i dva dny zpátky při tréninku a všichni se smáli. Tentokrát se to povedlo.

Mohl jste ještě v první půli přidat také druhou trefu, z bezprostřední blízkosti jste ale prudký centr do sítě usměrnit nedokázal. Co se stalo?

Nevím, jestli jsem byl nedostatečně připravený, ale byla to velká rána. Já jsem se zpevnil, což byla možná chyba. Ani jsem se nestihl trochu přikrčit, že bych to dal třeba břichem. Tohle se snad ani nedá nedat! Vždyť už jsem stál skoro na brankové čáře a viděl míč v síti... Jenže bohužel.

Měsíc jste byl kvůli problému se svalem mimo hru. Jak jste se s tím vypořádal?

Bylo to náročné. Když je člověk zraněný a sleduje zápasy z tribuny nebo v televizi, tak to prožívá snad ještě výrazněji, než když je pak přímo na hřišti. Chtěl jsem se co nejrychleji uzdravit a zkusit klukům pomoct.