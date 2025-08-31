Nejhezčí narozeniny v životě. Rrahmani o gólech, přízni tribun i skvělé práci trenérů

Přijímal gratulace ke gólům i k pětadvacátým narozeninám.
„Nejlepší narozeniny v životě,“ pronesl nadšeně na tiskové konferenci. „Fanoušci mi můj den moc zpříjemnili. Jsem šťastný. Chtěl bych jim z celého srdce poděkovat. Doufám, že je se spoluhráči budeme bavit dál.“
První gól vstřelil po půlhodině po signálu z rohu. „Tohle přesně nacvičujeme, ten gól je práce trenérů. Dělají to skvěle. Když se vám přesně taková věc povede v zápase, je to perfektní,“ podotkl.
V 59. minutě zvyšoval na 3:0, poradil si s protihráči Kopečným i Černínen a z dvaceti metrů trefil přesně k tyči.
Sparta - Zlín 3:1, do reprezentační pauzy z prvního místa, dva góly dal Rrahmani
V minulé sezoně měl také krásné záblesky, ale pro Spartu jich bylo málo. Dal celkem deset branek.
V současném ročníku Rrahamni, loňský nákup za sto milionů korun z Rapidu Bukurešť, předvádí parádní momenty častěji. A tým z nich těží.
V play off Konferenční ligy proti Rize byla jeho branka rozdílová, v domácí soutěži zajistil vítězství nad Olomoucí, jeho gól pomohly i k výhrám nad Mladou Boleslaví, v Pardubicích a naposled proti Zlínu.
„Nejen já, ale všichni děláme maximum. Jako útočník jsem tady od gólů. Ale sám bez spoluhráčů bych nezmohl nic. Jsem vděčný jim i trenérům,“ děkoval. „Probíráme jednotlivé situace, tvrdě pracujeme. A i proto se daří.“
V jaké hraje pohodě, ukázala i situace ze 75. minuty. Sparta vedla 3:0, dvougólový Rrahmani se po příchodu Kuchty posunul z hrotu na pozici levé desítky. Měl odpracováno, ale když šel soupeř do útočné akce, sprintoval až k vlastnímu vápnu, aby ji čistě zastavil.
Pak už si užíval ovace publika. „Samozřejmě, že přirozená pozice je na devítce. Ale když mě trenér potřebuje jinde, udělám maximum pro to, abych týmu pomohl. Cokoli Brian řekne, respektujeme to. Jde o to, že všichni musíme pracovat pro tým,“ zdůraznil.
Sám to ukázal už před zápasem, spoluhráčům přinesl do kabiny drobné občerstvení.
„Jestli to bylo tradiční jídlo od nás z Kosova? Ne, nebylo, protože tady nemám maminku, aby něco uvařila. Přinesl jsem jen malou svačinu, snad klukům chutnalo,“ poznamenal se smíchem.
„I v Kosovu je to zvykem, kdy kamarádům a přátelům něco přinesete.“