Česky se toho moc nenaučil, snad pár sprostých slůvek, které často slýchá při tréninku. Ale nevadí, vystačí si s velmi dobrou angličtinou: „V češtině se ani po roce pořád nechytám. Pro mě je příliš těžká.“

Chytnete se na hřišti? V červnu jste dal za reprezentaci Kosova pět gólů ve dvou zápasech.

To jsem byl strašně šťastný, navíc první hattrick za nároďák. Doufám, že si to přenesu i do sparťanského dresu.