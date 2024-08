Střelec za víc než sto milionů. Do Sparty přichází kosovský útočník Rrahmani

Přehled nejdražších přestupů v české lize Albion Rrahmani z Rapidu Bukurešť do Sparty (100 milionů korun)

Srpen 2024. Zájem o něj prý měla i Slavia, která nakonec vykročila jiným směrem. Produktivní útočník přichází na Letnou s mimořádným očekáváním, doma v Kosovu mu přezdívají Lewandowski z Mališeva. David Zima z Turína do Slavie (100 milionů korun)

Leden 2024. Velký návrat reprezentačního stopera zatím budí spíš rozpaky. Když z Edenu o tři roky dřív do Itálie odcházel, stál zhruba 150 milionů. Teď hledá cestu do základní sestavy. Nicolae Stanciu z Al Ahlí do Slavie (100 milionů korun)

Červenec 2019. Ve Spartě se loučil jen o půl roku dřív, hlavně proto byl návrat rumunského špílmachra do Prahy tak třaskavý. Slavia z něj udělala v té době nejdražšího fotbalistu ligy. Už podruhé. Nicolae Stanciu z Anderlechtu do Sparty (96 milionů korun)

Leden 2018. Takřka sto milionů za šikovného záložníka vysázela i Sparta, na Letné však vydržel sotva rok. Do Edenu to vzal oklikou přes Saúdskou Arábii. Tomáš Chorý z Plzně do Slavie (90 milionů korun)

Červenec 2024. Po Zimovi či brankáři Staňkovi další megapřestup tykačovské éry. A také jasný signál, že červenobílí si chtějí dojít pro titul. Dvěma góly v kvalifikaci Ligy mistrů proti belgickému Royale Union už na sebe vydělal, část fanoušků přitom s jeho příchodem ze známých důvodů dál nesouhlasí. Peter Olayinka z Gentu do Slavie (83 milionů korun)

Červenec 2018. Neúnavný nigerijský bojovník se stal miláčkem fanouškům, v Edenu získal šest trofejí a je nejlepším evropským střelcem klubu. Ve všech směrech vydařená investice. Tal Ben Chaim z Maccabi Tel Aviv do Sparty (76 milionů)

Červen 2017. Jeden ze symbolů neúspěšného období a úpadku pod italským koučem Stramaccionim. Z Izraele přicházel s pověstí skvělého střelce, jenže ve Spartě se trefil pouze za béčko: ve třetí lize proti Hostouni.