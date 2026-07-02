Rrahmani má blízko do Benátek, píší v Itálii. Sparta by na něm slušně vydělala

Když Albion Rrahmani v srpnu 2024 do Sparty z Rapidu Bukurešť přestoupil za víc než sto milionů korun, stal se jedním z nejdražších hráčů, kterého kdy český klub koupil.
Pokud obchod do Benátek klapne, Sparta na pětadvacetiletém kosovském útočníkovi ještě slušně vydělá.
„Je to 7,5 milionů eur, plus dva miliony na bonusech. Chybí už jen dohoda o tom, kolik procent by Sparta získala z dalšího prodeje, tvrdí italský expert na přestupy. „Jednání mezi Benátky a Spartou jsou v závěrečné fázi.“
S bonusy by to v přepočtu dělalo asi 230 milionů korun.
Podle Di Marzia došlo k průlomu v jednáních v posledních dvou dnech.
Rrahmani se ve Spartě uvedl hned při debutu, jako náhradník proti Malmö stvrdil postup do Ligy mistrů.
Ve své první sezoně pod trenérem Larsem Friisem si však pevné místo v sestavě nevybojoval, ve 34 zápasech ve všech soutěžích dal deset branek.
Zaujal šikovností, chladnokrevným zakončením, fanoušci obdivovali jeho střelu placírkou, ale také si těžko zvykal na důraz a souboje, což je základní poznávací znak české ligy.
„Já nikdy nedal míň než dvacet gólů za sezonu. Na nižší čísla nejsem zvyklý. Jenže jsem zjistil, že mám rezervy – a ve Spartě jsem se zatím nepřiblížil tomu, co umím. Být rád za jedenáct gólů? Pardon, to bych se nikam neposunul! Chci jich dávat co nejvíc,“ vykládal loni v červenci na soustředění.
V uplynulé sezoně po návratu kouče Briana Priskeho častěji nastupoval od začátku, vstřelil šestnáct branek, z toho jedenáct v lize včetně jedné v derby. Pomohl ke konečné druhé příčce i k postupu do osmifinále Konferenční ligy.
Na vysněnou dvacítku se nedostal, přesto přišlo zlepšení. Další góly už bude ale Rrahmani nejspíš sbírat v Itálii.