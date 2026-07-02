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Chance Liga 2025/2026

Rrahmani má blízko do Benátek, píší v Itálii. Sparta by na něm slušně vydělala

Autor:
  16:09
Sparťanský útočník Albion Rrahmani se raduje z gólu.

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se raduje z gólu. | foto: ČTK

Albion Rrahmani děkuje fanouškům po gólu do dukelské brány.
Albion Rrahmani ze Sparty slaví gól v zápase s Mladou Boleslaví.
Albion Rrahmani ze Sparty slaví gól v zápase s Mladou Boleslaví.
Albion Rrahmani ze Sparty (vlevo) slaví gól v zápase s Mladou Boleslaví se...
22 fotografií
Nejdřív německý obránce Armel Bella Kotchap z Hellasu Verona. Po něm islandský záložník Thórir Jóhann Helgason z Lecce. A jako útočníka si nováček italské ligy z Benátek hodlá pořídit sparťana Albiona Rrahmaniho. „Je to blízko, k uzavření přestupu chybí už jen detaily,“ tvrdí novinář Gianluca di Marzio, expert na přestupy v Itálii.

Když Albion Rrahmani v srpnu 2024 do Sparty z Rapidu Bukurešť přestoupil za víc než sto milionů korun, stal se jedním z nejdražších hráčů, kterého kdy český klub koupil.

Pokud obchod do Benátek klapne, Sparta na pětadvacetiletém kosovském útočníkovi ještě slušně vydělá.

„Je to 7,5 milionů eur, plus dva miliony na bonusech. Chybí už jen dohoda o tom, kolik procent by Sparta získala z dalšího prodeje, tvrdí italský expert na přestupy. „Jednání mezi Benátky a Spartou jsou v závěrečné fázi.“

S bonusy by to v přepočtu dělalo asi 230 milionů korun.

Podle Di Marzia došlo k průlomu v jednáních v posledních dvou dnech.

Rrahmani se ve Spartě uvedl hned při debutu, jako náhradník proti Malmö stvrdil postup do Ligy mistrů.

Ve své první sezoně pod trenérem Larsem Friisem si však pevné místo v sestavě nevybojoval, ve 34 zápasech ve všech soutěžích dal deset branek.

Zaujal šikovností, chladnokrevným zakončením, fanoušci obdivovali jeho střelu placírkou, ale také si těžko zvykal na důraz a souboje, což je základní poznávací znak české ligy.

Albion Rrahmani děkuje fanouškům po gólu do dukelské brány.
Albion Rrahmani ze Sparty slaví gól v zápase s Mladou Boleslaví.
Albion Rrahmani ze Sparty slaví gól v zápase s Mladou Boleslaví.
Albion Rrahmani ze Sparty (vlevo) slaví gól v zápase s Mladou Boleslaví se spoluhráčem Ángelem Preciadem.
Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví gól do sítě Olomouce. Vedle něj kapitán Lukáš Haraslín.
22 fotografií

„Já nikdy nedal míň než dvacet gólů za sezonu. Na nižší čísla nejsem zvyklý. Jenže jsem zjistil, že mám rezervy – a ve Spartě jsem se zatím nepřiblížil tomu, co umím. Být rád za jedenáct gólů? Pardon, to bych se nikam neposunul! Chci jich dávat co nejvíc,“ vykládal loni v červenci na soustředění.

V uplynulé sezoně po návratu kouče Briana Priskeho častěji nastupoval od začátku, vstřelil šestnáct branek, z toho jedenáct v lize včetně jedné v derby. Pomohl ke konečné druhé příčce i k postupu do osmifinále Konferenční ligy.

Na vysněnou dvacítku se nedostal, přesto přišlo zlepšení. Další góly už bude ale Rrahmani nejspíš sbírat v Itálii.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
USA
Belgie
Brazílie
Norsko
Mexiko
Anglie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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