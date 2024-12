Rrahmani, hubeňour za sto milionů. Spartě se při restartu ještě může hodit

Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Dala by se podle toho namalovat kapitola do fotbalového lexikonu kouzel. Jak přesně si naběhnout, jak převzít přihrávku, jak jedním fikaným manévrem oblafnout dva protivníky najednou a jak všechno dokončit nádhernou střelou k tyči. Albion Rrahmani. Budiž požehnán, jestli se to o muslimském hráči z Kosova může říct. Útočník za 100 milionů korun. Ve Spartě číslo 10.