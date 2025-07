Labík patří Slavii, minulou sezonu strávil v Teplicích a teď ho pro změnu pražané zapůjčili do Karviné. A té se zatím vyplácí. Právě po jeho přihrávce se totiž ve 26. minutě prosadil Singhateh.

„Hodně nám pomohl ten první gól, co dal Ebra, trochu nás zklidnil. Do přestávky Dukla neměla žádnou příležitost,“ pochvaloval si Labík.

Ve druhé půli už si jich ale několik vytvořila.

A přitom jsme si v kabině řekli, že nemůžeme hrát na udržení výsledku, že musíme přidat druhý gól, což se nám přece jen povedlo. Ale až na nějaké ojedinělé šance jsme hosty do ničeho nepouštěli. Tu výhru ale musíme potvrdit v příštím kole proti Hradci.

Jste se svou premiérou v Karviné spokojený, když jste nahrával na první gól?

Ještě jsme ho ani neviděl. Jen jsem věděl, kam chci balon hlavou hrát. Hlavně jsem rád, že jsme utkání zvládli jako tým. Vítězný vstup do soutěže je vždycky důležitý.

Tu branku ale sudí dlouho řešili u videa.

Nezáviděl jsem panu rozhodčímu, bylo to ale nepříjemné i pro nás, tři čtyři minuty jsme nehráli. Ale pobavili jsme se mezi sebou a nabrali trochu další energie.

Věděli jste, co rozhodčí zkoumají?

Zda míč před tím, než doletěl k Ebrovi, nezasáhl Šigi (Šigut). To by bylo postavení mimo hru. Ale on hned hlásil, že ne, že byl daleko od něj, takže jsme skoro hned věděli, že gól bude platit.

Emotivní to muselo být pro střelce Singhateha, který si svlékl dres a ukázal vzkaz pro zesnulého otce.

Je to Ebriho osobní věc, moc lidí to ani v kabině nevědělo. Poslední dobou to měl těžké. Troufnu si říct, že tady je taková parta, která ho podrží.

Karvinský Ebrima Singhateh oslavil gól svléknutím dresu, aby ukázal komu svou trefu věnuje.

Už jste se s mužstvem sžil?

Doufám, že ano. Parta je super, více než polovinu kluků jsem znal. Buď jsme hráli spolu v klubu či mládežnické reprezentaci, nebo proti sobě. S některými jsme i vyrůstali. To mi pomohlo.

Takže Karviná byla jasná volba?

Bylo to jasné rozhodnutí.

Nalákala vás tady také práce trenéra Martina Hyského?

To bylo rozhodující. Znal jsem trenéra ze Slavie a pak mě vedl ve Vlašimi. Karvinští před rokem hráli baráž a letos už prostřední skupinu, přičemž za tou o titul zaostali jen o dva body. Viděl jsem, jak to funguje, jak se hráči zlepšují, takže i když jsem měl i jiné nabídky, jakmile se ozvala Karviná, neváhal jsem.

Proti Dukle jste odehrál celé utkání. Dá se říct, že jste si hned vybojoval místo v základní sestavě?

Tým je tak vyrovnaný, že místo v základu tady nemá jisté skoro nikdo. Viděli jste to v přípravě, kdy se sestava točila, ale kvalita v žádném zápase nešla dolů. Jsem si stoprocentně jistý, že místo v základu nemám.

Co si slibujete od aktuální sezony?

Doufám, že bude pro Karvinou ještě lepší, než ta minulá. Říct že ne, by bylo špatné. Každý hráč i trenér se chce furt zlepšovat a dosahovat vyšších a vyšších pozic. Ale máme za sebou teprve první zápas.